جلسة صلح تنهي خلافات 3 سنوات بين شباب العوامية والبروج بالأقصر

قدم تلفزيون «الوطن» بثاً مباشراً، اليوم الأربعاء، رصد خلاله فعاليات جلسة عرفية لإنهاء خلافات استمرت حوالي 3 سنوات بين شباب منطقة «العوامية»، وشباب «البروج» في قرية «العديسات قبلي»، بمحافظة الأقصر، إثر مشاجرة بينهما، حيث تم عقد جلسة الصلح تحت إشراف اللواء خالد عبد الحميد، مدير أمن الأقصر.

تبادل الاحضان وتقبيل الرأس

وشارك الآلاف من الأهالي من الطرفين في حضور جلسة المصالحة، التي عُقدت في شارع «أحمد عصمت»، وسط مدينة الأقصر، بحضور لجنة المصالحات من المشايخ وقيادات العائلتين، والنائب محمد عطا الله إسماعيل، عضو مجلس الشيوخ، ومحمود إدريس، أحد قيادات المدينة، وبدأت الجلسة بتلاوة القرآن الكريم، ثم كلمة للجنة المصالحة، وبعدها قام الطرفان بتبادل الأحضان، وتقبيل الرأس، وقراءة الفاتحة والتكبير.

مشاجرة بسبب الأطفال

وقال عبد الرحيم العوامي، في تصريحات لـ«الوطن»، إن بداية الخلافات كانت بمشاجرة بسبب الأطفال بين شباب العوامية والبروج، وتم نقل أحد المصابين للمستشفى وقتها، موضحاً أنه بعد تدخل «أهل الخير»، ورجال لجنة المصالحات، وبدعم كبير من مدير أمن الأقصر، واللواء مجدي لطفي، مدير مباحث الأقصر، والعميد محمد قمرة، نائب مدير المباحث، والعميد ضياء ماهر، مدير مرور الأقصر، موجهاً الشكر لكل حضور فعاليات جلسة المصالحة.

مساعي الصلح استمرت شهرين

واضاف وافي أبوالوفا، عضو لجنة المصالحات بالعوامية، أن مساعي الصلح استمرت لمدة شهرين، بمشاركة نحو 30 شخصاً من كبار رجال البلدة من لجة المصالحات، ضمت كلاً من: محمد راشد، وسعيد سلامة، والشيخ مصطفى، وبهاء طايع، والطيب جندي، وغيرهم، ونجحت اللجنة في إنهاء الخصومة، وإجراء مراسم الصلح بين الطرفين.