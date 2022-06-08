راغب علامة يتصدر تريند يوتيوب العالمي بـ«تعاليلي»

دخلت أغنية النجم اللبناني راغب علامة الجديدة «تعاليلي» ضمن أكثر الفيديوهات تداولا عبر موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، وذلك بعد 24 ساعة من طرحها احتفالا بعيد ميلاده الـ60.

«تعاليلي» للفنان راغب علامة، كلمات الشاعر محمد عاطف، وألحان أحمد الزعيم، وتوزيع توما، وتخطت حاجز الـ200 ألف مشاهدة منذ صدورها.

كلمات أغنية راغب علامة تعاليلي

وجاءت كلمات أغنية تعاليلي كالتالي:

قدام الكل بقولهالك خليني اقولها

انا عيني ما قبلتش جمالك في الدنيا بحالها

بابعت لعينيكي تحياتي الرقة دي قلبت حساباتي

تستاهلي أعيشلك وحياتي جنبك اكملها

قدام الكل بقولهالك خليني اقولها

انا عيني ما قبلتش جمالك في الدنيا بحالها

بابعت لعينيكي تحياتي الرقة دي قلبت حساباتي

تستاهلي أعيشلك وحياتي جنبك اكملها

تعاليلي تعاليلي

ما بنامش بسببك ليلي سيرتك صاحبة مواويلي

صورتك مش بنساها

شغلاني شغلاني

حفل غنائي لـ راغب علامة في القاهرة

وروج راغب علامة، في وقت سابق، عبر حسابه على موقع «إنستجرام» لأغنية «تعاليلي» قائلا: «الأغنية قصة حب بين كل عاشقين جمعهم لقاء بدون موعد، اشتعل معه الحب من أول نظرة سحرت الحبيب بجمال حبيبته، عبّر لها عن حبّه وشغفه، فما رأت عينه أجمل منها، ولم يغلبه أحد بالحب إلا هذه الإنسانة التي نوّرت حياته، فقرّر طلب يدها قدّام كلّ الناس وتكون شريكة حياته وعمره وحكاياته».

ومن المقرر أن يطرح علامة خلال الأيام المقبلة، عددا من الأغنيات، وذلك بعد انتهاء حفله الغنائي المقرر إقامته في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.