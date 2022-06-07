راغب علامة عن أغنيته الجديدة «تعاليلي»: قصة حب بين العشاق

وصف الفنان راغب علامة، أغنيته الجديدة «تعاليلي»، والتي تم طرحها منذ ساعات عبر موقع المشاهدات يوتيوب، بأنها قصة حب للعشاق، مستعينًا بمقطع من الأغنية نشرها عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «انستجرام».

راغب علامة يهدي أغنية «تعاليلي» للعشاق

وكتب راغب علامة، تعليقا على الفيديو عبر حسابه بـ«انستجرام»، «تعاليلي هى قصّة حب بين كلّ عاشقَيْن جمعهم لقاء بدون موعد، اشتعل معه الحب من أوّل نظرة سحرت الحبيب بجمال حبيبته».

«علامة» يطرح كليب تعاليلي يوم ميلاده

واستطرد قائلًا: «عبّر لها عن حبّه وشغفه، فما رأت عينه أجمل منها، ولم يغلبه أحد بالحب إلا هذه الإنسانة التي نوّرت حياته، فقرّر يطلب يدها قدّام كلّ الناس وتكون شريكة حياته وعمره وحكاياته».

وفي شهر فبراير الماضي، طرح راغب علامة، فيديو كليب أغنية ممكن أزعلك، عبر موقع المشاهدات يوتيوب، وحققت ما يزيد عن 10 ملايين مشاهدة، كلمات الشاعر محمد البدري، ألحان بينو، توزيع مدحت خميس «أنا ممكن أزعلك.. بس مش هزعلك.. وممكن أفرحك.. بس مش هفرحك.. والله لدوخك.. أصل دلعك دوخك.. بإيدي أريحك».

وحرصت أسرة راغب علامة، على تهنئته بعيد ميلاده الـ 60، عبر حساباتهم على السوشيال ميديا، وكتبت له زوجته جيهان علامة «7 يونيه، يوم حظي، يوم وُلد النجم، عيد ميلاد سعيد حبيبي».

وعبر نجلا راغب علامة، خالد ولؤي، عن امتنانهما لوجوده في حياتهما باعتباره أب وصديق يلجأون إليه دائمًا، وعبرا عن فخرهما به.