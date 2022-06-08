راغب علامة يوجه رسالة لجمهوره بعد طرح أغنيته الجديدة: «بستمد نجاحي منكم»

وجّه الفنان راغب علامة، رسالة محبة وشكر لكل جمهوره ومتابعيه وأصدقاءه، لمشاركتهم احتفاله بعيد ميلاده الـ60 في الساعات الماضية، وطرح فيديو كليب أغنيته الجديدة «تعاليلي»، التي وصفها بأنها قصة حب لكل العشاق، وذلك عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام».

راغب علامة يعبرعن سعادته باحتفالات عيد ميلاده

وكتب راغب علامة: «أنا ممتن إلى ما لا نهاية لكل من شارك معي احتفالاتي مع طرح أغنيتي الجديدة تعاليلي، وبتمنى من كل قلبي تستمتعوا بالأغنية وتحبوها».

وأشار إلى أن نجاحه وكل ما يسعده يستمدها من جمهوره وأصدقاءه ومحبيه وكل الداعمين له، وتأكيده أن الاحتفالات والسعادة التي شعر بها في الساعات الماضية لا يمكن أن تنسى.

أغنية «تعاليلي» تحقق 170 ألف مشاهدة بعد ساعات من طرحها

وحققت أغنية «تعاليلي» للفنان راغب علامة، والتي طرحت مساء أمس الثلاثاء، عبر موقع المشاهدات يوتيوب ما يزيد عن 170 ألف مشاهدة، وهي من كلمات الشاعر محمد عاطف، ألحان أحمد الزعيم، توزيع توما.

وكتب راغب علامة عبر حسابه على موقع «إنستجرام» مروجًا لأغنية «تعاليلي» بقوله: الأغنية قصة حب بين كل عاشقين جمعهم لقاء بدون موعد، اشتعل معه الحب من أول نظرة سحرت الحبيب بجمال حبيبته، عبّر لها عن حبّه وشغفه، فما رأت عينه أجمل منها، ولم يغلبه أحد بالحب إلا هذه الإنسانة التي نوّرت حياته، فقرّر يطلب يدها قدّام كلّ الناس وتكون شريكة حياته وعمره وحكاياته.