البرلمان الأوروبي يؤيد قرارا يدعو إلى ترشيح أوكرانيا لعضوية الاتحاد

أيد البرلمان الأوروبي، قرارًا يدعو إلى ترشيح أوكرانيا لعضوية الاتحاد الأوروبي، حسبما كتب أولكسندر كورنينكو، النائب الأول لرئيس البرلمان الأوكراني، على «تويتر»، مساء الأربعاء.

The @Europarl_EN has backed a resolution calling for Ukraine to be a candidate for EU membership. The majority of MEPs are together with the Ukrainian people! Thank you, @EP_President! We are awaiting the official news soon: Ukraine is a candidate for the EU! pic.twitter.com/TlUWjmAmen