البرلمان الأوروبي يؤيد قرارا يدعو إلى ترشيح أوكرانيا لعضوية الاتحاد

أيد البرلمان الأوروبي، قرارًا يدعو إلى ترشيح أوكرانيا لعضوية الاتحاد الأوروبي، حسبما كتب أولكسندر كورنينكو، النائب الأول لرئيس البرلمان الأوكراني، على «تويتر»، مساء الأربعاء.

The @Europarl_EN has backed a resolution calling for Ukraine to be a candidate for EU membership. The majority of MEPs are together with the Ukrainian people! Thank you, @EP_President! We are awaiting the official news soon: Ukraine is a candidate for the EU! pic.twitter.com/TlUWjmAmen — Oleksandr Korniyenko (@OlekKorn) June 8, 2022

ونهاية مايو الماضي، رجحت فرنسا أن يستغرق انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي بين 15 إلى 20 عاما.

وقال كليمان بون، الوزير الفرنسي، المندوب للشؤون الأوروبية أن تلك الخطوة قد تتطلب سنوات.

وأضاف: «إذا قلنا إن أوكرانيا ستنضم إلى الاتحاد الأوروبي في غضون 6 أشهر أو سنة أو سنتين فنحن نكذب، مؤكداً أن هذا التقدير بعيد عن الحقيقة وغير صحيح».

وأكد أن تلك الإجراءات قد تطلب ما بين 15 إلى 20 عامًاً، معتبراً أن فرنسا ودول الاتحاد الأوروبي مدينة للأوكرانيين بمشروع سياسي أسرع يمكنهم الدخول إليه.