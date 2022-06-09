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تعليمات من «التعليم» عن نتيجة امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

كتب:

كريم روماني
12:00 ص | الخميس 09 يونيو 2022
د.طارق شوقي وزير التربية والتعليم

د.طارق شوقي وزير التربية والتعليم

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جميع مدارس المرحلة الثانوية، بتحميل ملفات نتيجة الامتحانات الإلكترونية لطلاب الصف الأول والثاني، التي تمت خلال شهر مايو الماضي، من خلال التطبيق الإلكتروني لاستمارة الطلاب omis.gov.eg وإتباع الارشادات والتعليمات المعلنة في هذا الشأن من خلال الموقع الإلكتروني المشار إليه.

وأضافت الوزارة، في خطاب عاجل لها، أنه يجب على المدارس أن تقوم بتجميع درجات الامتحانات الإلكترونية مع درجات الامتحانات المقالية، بالإضافة إلى درجات الطلاب بالفصل الدراسي الأول، وتجهيز النتيجة النهائية للطلاب في جميع المواد الدراسية، وفقا للتعليمات الصادرة بالكتاب الدوري رقم 1 بتاريخ 13 يناير 2022.

وشددت الوزارة على ضرورة إعلان النتيجة النهائية العام الدراسي 2022-2021 الدور الأول الخاصة بالطلاب بالمدارس فور الانتهاء من إعدادها.

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كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.