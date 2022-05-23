99.97 % من طلاب الصف الأول الثانوي يؤدون امتحان الرياضيات إلكترونيًا

أدى طلاب الصف الأول الثانوي، اليوم، امتحان الرياضيات، على موقع منصة الاختبارات الإلكترونية، في سادس أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2021/2022، التي تستمر حتى 25 مايو 2022.

2049 طالبا بالصف الأول الثانوي يتغيبون عن أداء امتحان الرياضيات

وبلغت نسبة أداء امتحان الرياضيات في الفترة الصباحية، 99.97%، حيث أدى اليوم الامتحان 571 ألفًا و212 طالبا، من إجمالي مستهدف 573 ألفًا و460 طالبا على مستوى الجمهورية، وتغيب عن أداء الامتحان 2049 طالبا.

وتعقد الامتحانات بالمدارس الرسمية والخاصة المجهزة خلال الفترة الصباحية، وبالنسبة للمدارس غير المجهزة يلحق طلابها بالمدارس المجهزة ويعقد الامتحان خلال الفترة المسائية.

طلاب أولى ثانوي يؤدون امتحان الأحياء الأربعاء المقبل

جدير بالذكر أن غدا الثلاثاء، يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي الامتحان في مادتي الأحياء والفلسفة والمنطق، بينما يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي، الأربعاء، آخر أيام الامتحانات في مادة الأحياء حسب الجدول المعلن سابقًا.