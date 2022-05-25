موعد اعلان نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 بالاسم ورقم الجلوس، من أكثر الكلمات بحثا على محرك جوجل، خاصة بعد انتهاء طلاب أولى ثانوي اليوم الأربعاء، من امتحانات الفصل الدراسي الثاني، التي بدأت يوم 11 مايو الماضي، وفقاً للجدول المعلن من جانب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

موعد إعلان نتيجة الصف الأول الثانوي 2022

قال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، إن أعمال تصحيح امتحانات الصف الأول الثانوي مستمرة بشكل منتظم بالمركزالقومي للامتحانات بالنسبة للأسئلة الإلكترونية، وبالنسبة للأسئلة المقالية، تتولى المدارس تقدير أوراق الإجابة الخاصة بالطلاب.

وأضاف المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، أن موعد إعلان نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 بالاسم ورقم الجلوس، سيتم الإعلان عنها بالدراجات في المدارس، بعد الانتهاء من تصحيح الامتحانات.

إضافة درجات الأسئلة مسئولية التعليم

أشار المصدر، إلى أنه بعد الانتهاء من تصحيح الأسئلة المقالية بالمدارس الثانوية، يتم إرسال نتيجة تصحيحها، إلى وزارة التربية والتعليم، لإضافتها على درجات الطلاب الخاصة بأسئلة الامتحان الالكتروني «الاختيار من متعدد»، التي يتم تصحيحها إلكترونيًا.

إعلان النتيجة مسئولية المدارس الثانوية

أوضح المصدر، أن وزارة التربية والتعليم، هي المسئولة عن إضافة درجات الأسئلة المقالية والأسئلة الموضوعية، وإرسالها إلى المدارس الثانوية، من أجل إتاحتها للطلاب في صورة درجات.

ولفت إلى أن موعد إعلان نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 بالاسم ورقم الجلوس، سيكون بعد إضافة درجات الطلاب في الفصل الدراسي الأول، إلى درجات الفصل الدراسي الثاني، على أن تعلن في المدارس فور الانتهاء منها.

ياشر إلى أن طلاب الصف الثاني الثانوي، يواصلون ماراثون امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2022، من خلال أداء امتحانات مواد الكيمياء وعلم النفس والاجتماع، ورقيا وإلكترونيا، في لجان مؤمنة ومراقبة ومجهزة تكنولوجيا لاستخدام التابلت.