أنباء عن تسريب امتحان الأحياء لطلاب الصف الأول الثانوي.. والتعليم تحقق

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي، صورًا زعموا أنّها لأسئلة امتحان الأحياء، والذى يعقد لطلاب الصف الأول الثانوي، ورقيا وإلكترونيا في المدارس، حيث تعقد الأسئلة المقالية التي وضعتها الإدارات التعليمية ورقيا، والأسئلة الموضوعية أي الاختيار من متعدد إلكترونيا، على أجهزة التابلت، بعد أن وضعها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.

انطلاق امتحان الأحياء وسط إجراءات ضد كورونا

وبدأ امتحان الأحياء قبل قليل لطلاب الصف الأول الثانوي، في الجزء الورقي المخصص له 30% من الدرجات، ووضعته الإدارات التعليمية وفق المواصفات الفنية التي حددها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، وحال غياب الطالب عنه لا يحق له دخول الامتحان الإلكتروني، حيث تعقد الامتحانات وسط تنفيذ إجراءات مشددة ضد فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات.

نحقق في تسريب أسئلة امتحان الأحياء

وأكد مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّه جار التحقيق في حقيقة تسريب امتحان الأحياء، لطلاب الصف الأول الثانوي، وحتى الآن لا يوجد أعمال غش أو تسريب لورقة الأسئلة، وأنّ الامتحانات تسير بشكل منتظم دون حدوث أي معوقات تؤثر على سير الامتحانات، موضحا أنّ أسئلة الامتحانات تعتمد على الفهم ونتاج التعلم وليس الحفظ والتلقين.

حظر الهاتف المحمول داخل لجان الامتحانات

وقال المصدر لـ«الوطن»، إنّه حال ثبوت صحة الأوراق المتداولة، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الطالب المسرب للامتحان، لافتا إلى أنّه جرى التنبيه على الإدارات التعليمية بحظر التليفون المحمول داخل اللجان الامتحانية، أو أي كتب أو مذكرات خارجية، موضحًا أنّ تصوير الامتحان يشمل بيانات الطالب المسرب، وبالتالي من السهل تعقبه والتأكد من صحة التسريبات.