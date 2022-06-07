اعرف موعد ظهور نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي 2022.. وطرق التقييم

تصدر موعد ظهور نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي 2022، عمليات البحث على المحرك العالمي «جوجل»، وذلك بعد انتهاء فترة الامتحانات، وإعلان وزارة التربية والتعليم عن موعد تسليم نتيجة الصفوف الأولي من الثانوية العامة للمديريات التعليمية خلال الفترة المقبلة.

وفي هذا الصدد، يستعرض موقع «الوطن» في إطار الخدمات الإخبارية التي يقدمها للقراء على مدار اليوم، موعد ظهور نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي 2022، وفق المعلن من بيانات وزارة التربية والتعليم، في السطور التالية:

موعد ظهور نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي 2022

ووفق المعلن من وزارة التربية والتعليم، فأنه سيتم إرسال نتائج الامتحانات الإلكترونية لطلاب الصف الأول والثاني الثانوي 2022 إلى المديريات التعليمية المختلفة والمدارس يوم الخميس 9 يونيو الجاري، وذلك بعد مراجعتها وتدقيقها، تمهيدًا لإعلانها بداية من الأسبوع التالي.

وبحسب تصريحات سابقة لموقع «الوطن»، قالت مصادر بوزارة التعليم فأن مدارس الثانوية العامة سوف تبدأ بالإعلان عن نتائج الصف الأول والثاني الثانوي بداية من الأحد 12 يونيو الجاري.

طرق تقييم نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن نتيجة الطلاب الصف الأول والثاني تعتمد على تقييمات الترم الأول والثاني معًا، وتكون كالآتي:

من 100 إلى 85 درجة تقدير ممتاز.

من 85 إلى 65 درجة تقدير جيد جدًا.

من 65 إلي 50 درجة تقدير جيد.

من 50 درجة إلى أقل ضعيف.

وتؤكد وزارة التربية والتعليم أن الطالب الذي سيحصل على 50% من درجات المادة في مجموع الصفين سيكون ناجحا فيها، أما أقل من ذلك فسوف يتطلب منه دخول امتحانات الدور الثاني.

وسيتمكن الطلاب المرحلة الأولي والثانية من الثانوية العامة للعام الجاري من الاستعلام عن نتيجة الترم الثاني، بعد إعلانها بشكل رسمي عبر موقع وزارة التربية والتعليم.