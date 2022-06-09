مبروك عطية: وضع الأموال بالبنوك ضرورة في الأزمات.. واللي بيحرمها بيخرب الاقتصاد

اعتبر الدكتور مبروك عطية، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، أن وضع الأموال في البنوك حاليًا ضرورة، مضيفًا، في تصريحات تلفزيونية: «ده ضروري مش من باب الجواز بالذات في الأزمات»، متذكرا العبارة التي ذكرها الدكتور محمود شلتوت، شيخ الجامع الأزهر الأسبق، عام 1960: «من سعى إلى تحريم التعامل مع البنوك فقد سعى إلى تخريب اقتصاد الأمة».

مبروك عطية: البنك أصبح ضرورة لا ترفيه

وأوضح «عطية» أن أفراد الأمة تعاملهم كله مع البنوك، لافتا إلى أن البنك أصبح ضرورة لا ترفيه: «أنا من 25 سنة أفتيت فتوى مريحة للدنيا كلها ،وقولت لو واحد عنده قرشين في البنك وهو أستاذ في الاستثمار حرام عليه يحطهم في بنك وحرام عليه يديهم لوالدته، لكن يطلعهم من البنك ويستثمرهم لأن دي شغلته، ولو صنايعي يفتح ورشة ويشغل ناس واحنا عندنا جانب من جوانب الفكرة».

ولفت الدكتور مبروك عطية إلى قيمة المال في الإسلام، موضحا أن القرآن الكريم لم يٌعنى بشيء عنياته للمال في معظم آياته، مثل ضرورة كسبه من حلال واستثماره.

وأكد الأستاذ بجامعة الأزهر، أن اجماع المفسرين على قول الله تعالى (وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ)، بضرورة استثمار أموال اليتيم وردها له بعد ذلك، حتى لا تأكله الزكاة.