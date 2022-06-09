يوسف الحسيني يكشف تفاصيل برنامج «نجوم التاسعة»: شعر وغناء وكتابة

كشف الإعلامي يوسف الحسيني، تفاصيل مسابقة «نجوم التاسعة»، التي ستكتشف المواهب في مجال الشعر والغناء والكتابة، وينظمها التلفزيون المصري، معتبرا أن هذه المسابقة تؤكد وجود اهتمام حقيقي وصفه بالعميق المتجذر لاكتشاف المواهب المصرية من أقصى الجنوب لأقصى الشمال في مصر، ومن أقصى الشرق وأقصى الغرب.

ونصح «الحسيني» خلال تقديمه برنامج «التاسعة»، المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، من يرغب في المشاركة بهذه المسابقة أن يرسل لصفحة البرنامج، مشددا على أن القوة الناعمة المصرية هي جزء أصيل من قوة الشعب المصري.

فيه مصريين كتير عندهم مواهب

وتساءل يوسف الحسيني: «هل مصر مواهبها خلصت»، مستدركا: «إطلاقًا وفيه مصريين كتير وستات ورجالة عندهم مواهب كتيرة جدا ومش عارفين يوصلوها إزاي، وساعات كتير بنقابل ناس بيقولوا إنهم بيكتبوا شعر وأغاني وقصص قصيرة ومش عارفين ينشروا وأقولكم بمنتهى البساطة نجوم التاسعة يحلهالك وحضرتك لو كسبت معانا هتنشر القصص بتاعتك ولو كسبت قصايدك الشعرية سواء كانت عامية أو فصحى أو شعر غنائي هتتنشر ووارد جدًا انك تلاقيها بتتغنى، ولو انت موهبة حقيقية في الغناء وصوتك حلو يبقى صوتك هيتسمع وهيتم إنتاج أغنية ليك وهنسمع الأغنية وهتملئ بصوتك على مختلف القنوات وممكن نسمع صوتك على تتر أحد المسلسلات الحلوة في رمضان».

تقييم المواهب بمنتهى الدقة

وشدد «الحسيني» على أنه سيجرى تقييم المواهب بمنتهى الدقة، لافتا إلى أن شروط المشاركة في المسابقة ستٌعلن عبر صفحة البرنامج «نجوم التاسعة» عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».