غياب يوسف الحسيني عن تقديم «التاسعة» السبت بسبب وعكة صحية مفاجئة

غاب الإعلامي يوسف الحسيني، عن تقديم برنامج «التاسعة» الذي يُعرض على شاشة «التليفزيون المصري»، بسبب تعرضه لوعكة صحية مفاجئة، حسبما أعلنت الإعلامية دينا عبدالكريم، التي قدمت حلقة السبت من البرنامج بدلًا منه، إذ ذكرت أن الإعلامي تعرض لأزمة صحية مفاجئة، وسيكون متواجدا الأحد لتقديم البرنامج.

يوسف الحسيني سيقدم برنامج التاسعة لحلقة الأحد

وأضافت «عبدالكريم»، «الإعلامى يوسف الحسينى تعرض لظرف صحي مفاجئ وأنه سيكون موجودا فى تقديم البرنامج الأحد، بتمنى له الصحة الجيدة، كان لازم قبل ما ابدأ الحقلة أطمن حضراتكم أني جئت اليوم فقط مكان الزميل يوسف الحسينى لظرف أنه تعبان شوية، وسيكون موجود معنا على كل خير بالغد، وأنا سأكون ضيفة عليكم اليوم».

وائل الإبراشي يغيب عن التاسعة منذ الإصابة وحتى اليوم

يذكر أن الإعلامي يوسف الحسيني، يقدم برنامج «التاسعة»، بدلًا من الإعلامي وائل الإبراشي، الذي تعرض لوعكة صحية شديدة منذ أشهر، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وما زال في مرحلة الاستشفاء، رغم سلبية المسحة منذ فترة.