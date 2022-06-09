مقاطعات أوكرانية محتلة تعلن تنظيم استفتاء للانضمام إلى روسيا هذا العام

أعلن كيريل ستريموسوف، نائب رئيس الإدارة العسكرية والمدنية الإقليمية بمنطقة خيرسون الأوكرانية، إنه من المقرر إجراء استفتاء في المنطقة بشأن أن تصبح جزء من روسيا هذا العام، وذلك بعد نجاح القوات الروسية في السيطرة عليها.

إجراء الاستفتاء هذا العام

ونقلت وكالة «سبوتنك» الروسية عن «ستريموسوف» أنه من المقرر إجراء الاستفتاء هذا العام، مؤكدًا أنه تم اتخاذ القرار بشأن هذه المسألة، مضيفًأ: «اليوم هذه ليست أولوية، الأولوية هي زيادة التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة، التي تعتمد عليها رفاهية السكان ونوعية حياتهم».

وأكد أنهم سيفعلوا كل ما هو ضروري لضمان عدم مواجهة سكان منطقة خيرسون لأي صعوبات، وأن تكون حياتهم مريحة، وذلك بعدما أعلنت منطقة خيرسون أنها ستستخدم التوقيت الروسي بدلًا من التوقيت الأوكراني.

منطقة زابوريجيه تعلن تنظيم استفتاء للانضمام لروسيا

يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان فلاديمير روغوف، عضو المجلس الرئيسي للإدارة العسكرية والمدنية لمنطقة زابوريجيه، إنه سيتم إجراء استفتاء حول دخول المنطقة إلى روسيا هذا العام أيضًا، مؤكدًا أن الاستعدادات بدأت بالفعل وستستغرق عدة أشهر.

يٌذكر أن الجيش الروسي نجح في السيطرة على منطقة خيرسون وجزء من منطقة زابوريجيه في الحرب الروسية الأوكرانية وأعلنت سلطات المناطق عن خطط لتصبح الأراضي جزء من روسيا.