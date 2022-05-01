«كييف»: القوات الروسية تحاول الوصول إلى الحدود الإدارية لـ «خيرسون»

أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، أن القوات الروسية تحاول الوصول إلى الحدود الإدارية لمنطقة «خيرسون»، جنوب البلاد، لتهيئة الظروف المواتية لشن هجوم على «ميكولايف»، و«كريفي ريه»، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية.

أوكرانيا تعلن إغلاق موانئ: بيرديانسك وماريوبول وخيرسون

وأشارت السلطات الأوكرانية، إلى اختطاف القوات الروسية، رئيس قرية «زميفكا»، بمنطقة «خيرسون»، أمس السبت، فيما أصدرت وزارة البنية التحتية الأوكرانية، في بيان، نُشر على الموقع الإلكتروني لمجلس الوزراء الأوكراني، أمرًا بإغلاق موانئ «بيرديانسك وماريوبول وخيرسون وسكادوفسك» حتى استعادة السيطرة عليها من القوات الروسية.

وأوضح نائب وزير الزراعة الأوكراني تاراس فيسوتسكي، في حديثه للتلفزيون الأوكراني، أن قوات «موسكو»، استولت على كميات هائلة من الحبوب «مئات الآلاف من الأطنان» من مناطق: «زاباروجيا وخيرسون ودونيتسك ولوجانسك»، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الدفاع الروسية، إن «النازيين الأوكرانيين»، يحضرون لاستفزازات جديدة تتمثل في تفجير «سد نيكولاييف»، واتهام القوات الروسية بذلك.

«لندن»: «موسكو» تستخدم منصة لبث معلومات مضللة عن العملية في أوكرانيا

من جانبها، أشارت «لندن»، اليوم الأحد، إلى استخدام «موسكو» منصة لبث معلومات مضللة عن العملية العسكرية الروسية الخاصة في الأراضي الأوكرانية على وسائل التواصل الاجتماعي واستهداف السياسيين في عدد من الدول بما فيها بريطانيا وجنوب إفريقيا.

بدورها، توقعت «موسكو»، نمو تدفقات السلع الأولية مع الصين وأن يصل حجم التجارة بين البلدين إلى 200 مليار دولار بحلول العام بعد المقبل 2024.

وأشاد الرئيس الأمريكي جو بايدن، في عشاء جمعية مراسلي «البيت الأبيض»، مساء أمس السبت، بالصحفيين الذين يغطون الحرب «الروسية الأوكرانية»، فيما بدأ المسؤول الأمريكي، كلمته بإلقاء دعابات حول معدلات شعبيته المنخفضة وسنه وكره رئيس البلاد السابق دونالد ترامب لوسائل الإعلام، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وفي سياق آخر، قالت مصادر مطلعة إن «واشنطن» أجرت محادثات رفيعة المستوى مع «لندن»، بشأن كيفية تعزيز التعاون بين البلدين لتقليص فرص نشوب حرب مع «بكين» بشأن تايوان وبحث خطط طوارئ للصراع للمرة الأولى، وفقا لما ذكرته صحيفة «فايننشال تايمز»، البريطانية.