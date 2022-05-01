موسكو تعلن سقوط ضحايا جراء قصف أوكراني على «خيرسون»

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، سقوط عدد من الضحايا المدنيين في قصف لـ القوات الأوكرانية، على منطقة «خيرسون» الواقعة في جنوبي أوكرانيا، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

من جانبها، قالت قيادة العمليات الجنوبية الأوكرانية، على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن القوات الأوكرانية دمرت نظاما لـ الحرب الإلكترونية الروسية، و3 مدافع مضادة للطائرات، ونظام «ستريلا 10» الصاروخي، وعربة اتصالات، مشيرة إلى مقتل 42 روسيا.

أوكرانيا: إسقاط طائرتين من طراز «أورلان 10» في «ميكولايف»

وأشارت القيادة الجنوبية، إلى إسقاط طائرتين من طراز «أورلان 10» في منطقة «ميكولايف»، فيما قالت وسائل إعلام دنماركية، إن «كوبنهاجن»، سترسل 25 ناقلة جند مدرعة من طراز «بيرانا 3» وقذائف هاون ثقيلة إلى القوات المسلحة الأوكرانية.

بدوره، قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن قيادة الجيش الروسي تستعد لخسائر فادحة جديدة وتجهز ثلاجات إضافية لتخزين جثث جنودها.

«زيلينسكي»: «موسكو» تدرك جيدًا أن آلاف الجنود الروس سيقتلون

وأضاف زيلينسكي في خطاب، إن «موسكو» تدرك جيدًا أن آلاف الجنود الروس سيقتلون وأن آلافًا آخرين سيصابون في الأسابيع المقبلة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية.

وأشار الرئيس الأوكراني، إلى إطلاق عمل المكاتب الإنسانية في 93% من المناطق التي استعادتها «كييف» من القوات الروسية.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، إن «كييف» تدرس إمكانية الحصول على ضمانات أمنية من الأعضاء الدائمين في «مجلس الأمن الدولي»، بما في ذلك «بكين».

ويتاكون مجلس الأمن الدولي من 15 عضوا، 5 دائمي العضوية: « الولايات المتحدة-روسيا- الصين-فرنسا-المملكة المتحدة»، فيما يتم انتخاب الـ10 دول الأعضاء المتبقين لمدة عامين.

وفي وقت سابق، ناقش وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع نظيره الأوكراني دميتري كوليبا، شروط عودة الدبلوماسيين الأمريكيين إلى أوكرانيا، بالإضافة إلى مساعدة مالية لـ«كييف» بـ 33 مليار.

فرار أنجلينا جولي من هجوم روسي وشيك في مدينة «لفيف» الأوكرانية

بدورها، ظهرت نجمة هوليوود، سفيرة النوايا الحسنة للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين ب‍الأمم المتحدة، أنجلينا جولي، وهي تهرول فراراً إلى بر الأمان عندما انطلقت صفارات الإنذار تحذيراً من هجوم صاروخي أو بالطائرات وشيك، أثناء زيارة قامت بها أمس إلى مدينة «لفيف» الأوكرانية.

من جانبها، قالت مجلة «شبيجل»، إن «الاتحاد الأوروبي» لن يتمكن من ملء خزاناته إذا رفض إمدادات الغاز الروسي، إلا عند إيقاف المؤسسات الصناعية عن العمل، مشيرة إلى تصريحات رئيسة «المفوضية الأوروبية»، أورسولا فون دير لاين، حول استعداد أوروبا لتعليق إمدادات غاز موسكو في حالة رفض الدفع بالعملة الوطنية «الروبل»أجمل من أن تكون حقيقية.

وفي ولاية «شليسفيغ هولشتاين» الواقعة في شمالي ألمانيا، حاول حوالي 150 شخصا التشويش على خطاب وزيرة خارجية البلاد، أنالينا بيربوك، حول أوكرانيا، وحاول المتظاهرون التشويش على الحديث بدق صفارات الإنذار وبعبارات «كاذبة» و«مثيرة حرب»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

بدورها، كشفت صربيا خلال عرض عسكري أقيم في قاعدة «باتانيتسا» الجوية بالقرب من العاصمة «بلجراد» عن نظام صاروخي صيني مضاد للطائرات، كما تم عرض صواريخ فرنسية بالإضافة إلى طائرات هليكوبتر وطائرات مسيرة مسلحة صينية ومقاتلات روسية من طراز «ميج-29»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.