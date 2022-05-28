«خيرسون» الأوكرانية تعتمد التوقيت الرسمي لروسيا بدلا من كييف

أفادت وكالة «روسيا اليوم» الإخبارية، باعتماد منطقة خيرسون الأوكرانية، للتوقيت الرسمي لروسيا، بدلا من كييف.

وقال نائب رئيس الإدارة المدنية - العسكرية لمنطقة خيرسون كيريل ستريمووسوف، إن العاصمة الروسية موسكو هي مركز التوقيت للمنطقة، منوها إلى أنها لن تتحول إلى التوقيت الشتوي كأوكرانيا ابتداء من العام الجاري.

وكانت السلطات في خيرسون، اعتمدوا كود الاتصال الهاتفي الروسي بدلا من الأوكراني، إلى جانب اعتماد التعامل رسميا بالعملة الروسية «الروبل»" بدلا من الأوكرانية أيضا.

أوكرانيا تتهم واشنطن بإنشاء قواعد عسكرية على البحر الأسود

وفي سياق آخر، اتهم ستريموسوف، الولايات المتحدة الأمريكية بإنشاء قواعد عسكرية على الأراضي الأوكرانية المطلة على البحر الأسود، ومن بينها تلك القاعدة الموجودة بجزيرة بيرفومايسكي على البحر الأسود ومدينة أوتشاكوف بمنطقة نيكولاييف، والتي أكد أن النازيين الأوكران يستخدمونها في القصف على منطقة خيرسون.

وأكد نائب رئيس الإدارة المدنية - العسكرية لمنطقة خيرسون كيريل ستريمووسوف، أن تلك القواعد البحرية الأوكرانية تم بناؤها وتحديثها على يد الأمريكيين، حيث كانت في السابق مجرد أسماء فقط، بحسب موقع قناة «العربية».

فرض السيطرة في منطقة البحر الأسود

وشدد «ستريمووسوف»، على أن العملية العسكرية الروسية الخاصة على أوكرانيا ستنهي التواجد الأمريكي ومحاولة فرض السيطرة في منطقة البحر الأسود.

وتعد منطقة خيرسون من أكبر المدن التي تمكنت القوات الروسية من السيطرة عليها خلال عمليتها العسكرية على أوكرانيا والقريبة من مشبه جزيرة القرم، إلى جانب مدينة ماريوبول، التي أعلنت موسكو سيطرتها الكاملة عليها بعد السيطرة على مجمع آزوفستال.

وشنت موسكو عملية عسكرية على موسكو في الرابع والعشرين من فبراير الماضي؛ بهدف حماية حدودها الأمنية والقومية من تمدد حلف شمال الأطلسي، ونزع السلاح من أوكرانيا، إلى جانب ضمان بقاء كييف على الحياد وعدم انضمامها إلى أي كيان أو حلف عسكري إلا بعد تقديم ضمانات أمنية تتوافق مع رغبة موسكو.