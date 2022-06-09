قلق بالفيوم بعد العثور على مقبرة لآلاف الحمير.. والمحافظ يشكل لجنة «صور»

سيطرت حالة من القلق والرعب على أهالي محافظة الفيوم، عقب العثور على مقبرة جماعية تضم آلاف الهياكل العظمية للحمير بعدما تم سلخها وأخذ لحمها وترك العظام فقط، وذلك في منطقة صحراوية نائية غرب طريق أسيوط الصحراوي الغربي بنطاق محافظة الفيوم وبالقرب من منطقة دهشور.

وانتاب المواطنين حالة من الذعر خوفا من أن تكون لحوم هذه الحمير قد بيعت لهم من خلال الجزارين بمختلف أرجاء المحافظة، فيما شكّل الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، لجنة من الطب البيطري والمحليات للتحقيق العاجل في الواقعة.

مقبرة جماعية مرعبة

وكان أحد البدو بمنطقة طريق أسيوط الغربي بالقرب بنهاية محافظة الفيوم، وبالقرب من منطقة دهشور، قد عثر على مقبرة جماعية تضم آلاف الهياكل العظمية للحمير التي تم ذبحها وسلخها وأخذ جلودها ولحومها وتُرك الهيكل العظمي فقط.

الفيديو أثار رعب الجميع

وأثار الفيديو الذي انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الرعب بين أهالي محافظة الفيوم، خوفاً من تكرار مأساة مزرعة الحمير التي حدثت في محافظة الفيوم قبل عدة أعوام والتي تم اكتشافها خلال ذبح وتشفية لحوم الحمير لبيعها للمواطنين على هيئة لحوم عجول.

محافظ الفيوم يشكل لجنة عاجلة

في سياق متصل، شكّل الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، لجنة عاجلة تضم الطب البيطري، والمحليات، لفتح تحقيق عاجل في الواقعة، خصوصاً أنّها ليست المرة الأولى التي يتم العثور فيها على عدد ضخم من هياكل الحمير والتي تشكل كارثة صحية وبيئية.

ملاحقة المتورطين في الواقعة

ووجه محافظ الفيوم، بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن العثور على مقبرة جماعية للحمير، تحت إشراف الطب البيطري بالمحافظة، موجهاً بالانتقال لمكان الواقعة، وكشف ملابسات الواقعة وظروفها، وتحديد هوية القائمين على تلك الواقعة، والتأكد من استخدامهم الجلود، أم الجلود واللحوم، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.