مصرع وإصابة اثنين دهستهما سيارة نقل خلال سباق للدراجات النارية بالفيوم

تستمر سباقات الموت في حصد أرواح الشباب اليوم تلو الآخر، رغم ملاحقة الشرطة لمنظميها، إلا أنّ القائمين على هذه السباقات يختارون أماكن مختلفة لتنفيذ السباقات حتى لا يقعوا في قبضة الأمن، ورغم انتهاء الحادث في كل مرة بمصرع شاب وإصابة آخرين، إلا أنّ هؤلاء الشباب المستهترين والخارجين عن القانون يستمرون في تنظيمها.

وكان آخر هذه السباقات في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، والذي تسبب في مصرع شاب وإصابة آخر في حادث مأساوي على طريق «القاهرة – الفيوم»، بالقرب من مدخل قرية «جرفس» بمركز سنورس.

مصرع شاب وإصابة آخر

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد محمد حافظ الحنبولي مأمور مركز شرطة سنورس، يفيد ورود بلاغ من شرطة النجدة بمصرع شاب دهساً وإصابة آخر أسفل عجلات سيارة نقل، أثناء مشاركتهم في سباق للموت بالدراجات النارية على طريق «القاهرة – الفيوم»، بالقرب من مدخل «جرفس».

الشرطة تنتقل لموقع الحادث

وانتقل على الفور، ضباط مركز شرطة سنورس برئاسة المقدم محمد هاشم مفتاح إلى مكان الحادث، وتبين مصرع شاب وإصابة آخر دهساً أسفل عجلات سيارة نقل خلال مشاركتهم في سباق للدراجات النارية «سباق الموت»، حيث اختل توازنهما وسقطا من فوق الدراجة النارية خلال سيرها بسرعة جنونية، ولقي أحدهم مصرعه بينما أصيب الآخر بإصابات خطيرة.

فرار باقي المشاركين فور الحادث

وفور وقوع هذا الحادث المأساوي فر المشاركين في سباق الموت على الفور، هرباً من تعرضهم للمسائلة القانونية، أو إلقاء الشرطة القبض على أحدهم، تاركين صديقيهما أحدهما جثة هامدة والآخر ينزف.

نقل الجثة والمصاب لمستشفى الفيوم

وجرى استدعاء سيارات الإسعاف على الفور، حيث تم نقل جثة الشاب المتوفي إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام تحت تصرف الجهات المختصة، كما جرى نقل المصاب إلى نفس المستشفى لتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

وحُرر المحضر اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها، وأُخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.