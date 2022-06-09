جمهور عمرو سلامة يتمنى له التعافي من كورونا: شفاك الله وعافاك

بعد إعلان المخرج عمرو سلامة، إصابته بفيروس كورونا المستجد، دعمه عدد كبير من جمهوره وأصدقائه، متمنين له الشفاء العاجل والتعافي من المرض، ما أظهر ملامح عديدة من الحب له بين المتابعين.

إصابة عمرو سلامة بكورونا

ونشرعمرو سلامة، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، قبل ساعات: «إيجابى كورونا .. لو شفتنى آخر كام يوم خد بالك على نفسك والآخرين».

دعوات الجمهور للمخرج عمرو سلامة

وكتب الفنان أمير صلاح الدين: «ألف سلامة عليك ياعمرو»، بينما قال الفنان أحمد أمين: «سلامتك ألف سلامة»، وجاءت دعوات الجمهور له عبر حسابه الشخصي: «سلامتك ألف سلامة شفاك الله وعافاك وحفظك من كل سوء يارب»، وعلق أخرا: «ألف سلامة عليك ياعمرو»، وكتب ثالثا: «سلامتك حبيبي ألف سلامة».

أحدث أعمال المخرج عمرو سلامة

وكانت أحدث أعمال المخرج عمرو سلامة، هو فيلم «برا المنهج»، والذى طرحته إحدى المنصات على الإنترنت بعد رفعه من السينمات خلال الشهور الماضية، وهو من بطولة كلا من ماجد الكدواني وروبي ودنيا ماهر، والفيلم من إخراج عمرو سلامة، وتأليف خالد دياب وعمرو سلامة.

أخر مسلسلات عمرو سلامة

مسلسل ما وراء الطبيعة، تم عرضه عبر منصة «نتفليكس»، المأخوذ عن سلسلة روايات بنفس الاسم للكاتب أحمد خالد توفيق، ومن بطولة أحمد أمين، رزان جمّال وآية سماحة، ورؤية وإشراف إبداعي عمرو سلامة إخراج عمرو سلامة وماجد الأنصاري المنتج التنفيذي عمرو سلامة ومحمد حفظي.