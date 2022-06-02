عمرو سلامة يستعيد ذكريات مسلسل «طايع».. و«يوسف»: تعمل جزء تاني؟

استعاد المخرج عمرو سلامة، ذكرياته مع مسلسل «طايع»، الذي عرض عام 2018، من خلال نشر مقطع من المسلسل عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، وتأكيده أنه من الأعمال الفنية التي يفخر بها جدًا، الأمر الذي دعا بطل العمل عمرو يوسف للتفاعل معه وتوجيه سؤال له بخصوص التحضير للجزء الثاني.

عمرو سلامة يتحدث عن «طايع» رغم مرور 4 سنوات

وكتب عمرو سلامة، تعليقًا على مقطع مسلسل «طايع»، عبر حسابه بــ«إنستجرام» قائلًا: «معظم الوقت ما بيكونش عندك القدرة تبص على أي عمل شاركت فيه من غير ما تكون محمل بمشاعرك وتجربتك وإنت بتصنعه».

واستطرد بقوله: «بتحتاج وقت علشان تفصل عاطفيًا وتحكم عليه، وتعرف إيه اللي عملته صح، وإيه اللي عملته غلط، إيه اللي إنت ندمان عليه، وإيه اللي إنت فخور بيه، وإيه اللي إنت فخور بيه جدًا».

عمرو يوسف يسأل عن نيته في تقديم جزء ثان

وتفاعل معه الفنان عمرو يوسف، والذي حقق نجاحًا كبيرًا من خلال مسلسل «طايع» وقت عرضه، موجهًا تساؤلًا للمخرج عمرو سلامة بقوله: «تعمل جزء تاني؟».

مسلسل «طايع» عُرض في موسم رمضان 2018 بطولة عمرو يوسف، وصبا مبارك، وعمرو عبد الجليل، وأحمد داش، وسهير المرشدي، ومي الغيطي، وسلوى محمد علي، وعلي قاسم، ورشدي الشامي، ومن تأليف الأخوة دياب محمد وخالد وشيرين دياب، وإخراج عمرو سلامة.

وتدور أحداثه في مجتمع بالصعيد، حول قضايا الحب والثأر وتهريب الآثار، في إطار دراما تجمع بين الرومانسية والتشويق والإثارة.