عمرو سلامة عن الزعيم: معجزة فنية لم تأخذ حقها.. يجب تدريس مشواره بالمدارس

حرص المخرج عمرو سلامة، على تهنئة الفنان عادل إمام بعيد ميلاه الـ82، الذي يوافق اليوم 17 مايو، كونه من مواليد عام 1940.

عادل إمام أشهر ممثل مصري على الإطلاق وأطولهم زمنًا

وكتب عمرو سلامة، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلًا: «أستاذ عادل إمام ربما أشهر ممثل مصري على الإطلاق وأطولهم زمنًا في التربع على صدارة الإيراد والأجر، وأكثرهم قوة في التأثير، لكن مع كل ده ما زالت معجزة عادل إمام الفنية والعملية لم تأخذ حقها ولم تفسر».

دراسة مشوار عادل إمام عن قرب وتحليلها محصلش بالشكل الكافي

وأضاف عمرو سلامة، «أعتقد إن دراسة مشواره عن قرب وتحليلها محصلش بالشكل الكافي، ظاهرة الاستمرارية والتنوع والذكاء في التعامل مع المهنة والإعلام والشهرة وإدارة النجاح لسة ظاهرة مشفرة، وحتى مع كل الكلام عنها مش مفهومة، لو فهمناها كويس هتفيد أجيال كثير مش بس ممثلين أو فنانين لكن برضه في أي مجال ثاني».

ويرى المخرج عمرو سلامة، أنّ «لو كنا في بلد ثاني كان تحليل مشوار عادل إمام أتدرس في الجامعات وكان زمانه كاتب كتاب عن سيرته الذاتية وأصبح من أهم الكتب».

يذكر أنّ الفنان عادل إمام، قدّم مسلسل «فلانتينو» في موسم دراما رمضان عام 2020، وشاركه عدد كبير من الممثلين، منهم داليا البحيري، ودلال عبدالعزيز، وحمدي الميرغني، ووفاء صادق، وطارق الإبياري، وهدى المفتي، ومحمد كيلاني، ورانيا محمود ياسين، وإلهام عبدالبديع، وسليمان عيد، وبدرية طلبة، وأحمد فريد، وجميل برسوم، ومحسن منصور، وعلاء عمرو، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام.