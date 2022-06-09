قرار جمهوري بالموافقة على منحة سويدية بـ5 ملايين كرونة بشأن النقل الحضاري

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، القرار رقم 12 لسنة 2022، بالموافقة على اتفاق منحة التعاون المصري السويدي، بشأن النقل الحضاري وأتوبيسات الحافلة السريعة، بمبلغ 5 ملايين كرونة سويدية.

كما أصدر الرئيس السيسي، القرار رقم 211 لسنة 2022، بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 92 لسنة 2010، المتعلق بإنشاء جامعة العلمين الخاصة.

ونشر القراران بالجريدة الرسمية، للاطلاع عليهما اضغط هنا.