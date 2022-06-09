رئيس التحرير

محمود مسلم

قرار جمهوري بالموافقة على منحة سويدية بـ5 ملايين كرونة بشأن النقل الحضاري

إلغاء قرار إنشاء جامعة العلمين

كتب:

محمد مجدى
09:46 ص | الخميس 09 يونيو 2022
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، القرار رقم 12 لسنة 2022، بالموافقة على اتفاق منحة التعاون المصري السويدي، بشأن النقل الحضاري وأتوبيسات الحافلة السريعة، بمبلغ 5 ملايين كرونة سويدية.

كما أصدر الرئيس السيسي، القرار رقم 211 لسنة 2022، بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 92 لسنة 2010، المتعلق بإنشاء جامعة العلمين الخاصة.

ونشر القراران بالجريدة الرسمية، للاطلاع عليهما اضغط هنا.

اقرأ المزيد:

نشوى الشريف: الحياة السياسية مختلفة جملة وتفصيلا قبل السيسي وبعده

الديهي: إنجازات الرئيس السيسي في 8 سنوات كانت تحتاج لـ80 عاما

خالد عكاشة: هتافات 2013 دليل على ثقة المصريين في السيسي

مواطن يشكر السيسي بعد نقل أسرته إلى معهد ناصر للعلاج: «مسبناش»

مواطنون في حضرة السيسي بالصدفة: تمشي على باب الله.. ترجع مجبور الخاطر

شعبة الجمارك: اهتمام السيسي بتعميق الصناعة الوطنية يؤكد أنّه جراح اقتصادي كبير
بقلم محمد مجدى