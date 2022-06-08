نشوى الشريف: الحياة السياسية مختلفة جملة وتفصيلا قبل السيسي وبعده

قالت النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب، يختلفون في ما بينهم ويتوافقون بقوة، مشيرة إلى أنها لم تتوقع قط الوصول لمنصبها بمجلس النواب في سنها الحالي، «كنت من الشباب اللي بدأوا في التنسيقية منذ بدايتها، وكنا بنحلم».

الشريف: كنت ضمن أعضاء حزب الوفد واستقلت

أضافت «الشريف»، خلال استضافتها ببرنامج «الحياة اليوم»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع على فضائية «الحياة»، أنها خلال عملها في في المجال السياسي الكثير من الخلافات وليست الاختلافات، إذ أنها كانت ضمن أعضاء حزب الوفد، لكنها استقالت منذ عامين بعد التحاقها بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

الشريف: كنا بنقابل مصاعب كتيرة جدا

واستطردت: «كنا بنقابل مصاعب كتيرة جدا، كنا بنشوف أننا ملناش تواجد كشباب، وتابعين فقط للقيادات، قبل أن تسود رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي وتوجيهه للجهات المعنية، بضرورة قيادة الشباب لمستقبل مصر، ومحدش كان بيشوف رأينا، أو نكون أساس مشروع أو قضية معينة، الرئيس السيسي طمعنا جدا».

وأوضحت أنه مع بداية العمل ضمن التنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين استطاع أعضائها العمل بشكل جيد مع القيادة الجيدة للمستقبل المصري، «الحياة السياسية مختلفة جملة وتفصيلا قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي وبعده».