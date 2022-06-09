ضبط مخزنين لمخدر الحشيش في فايد بالإسماعيلية

نجحت وحدة مباحث مركز شرطة في الإسماعيلية، برئاسة المقدم محمد جمال عمر، على مدار الأيام الماضية، في ضبط أكبر مخزنين للحشيش والهيدرو بدائرة المركز وضبط المتهمين بترويج المواد المخدرة.

ووردت معلومات للواء منصور لاشين مدير أمن الإسماعيلية، تفيد اتجار شخصين من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة في المواد المخدرة على نشاط واسع في دائرة المركز.

تشكيل فريق بحث

ووجه «لاشين» بتشكيل فريق بحث بإشراف اللواء طلعت عبد الهادي مدير المباحث الجنائية، ضم المقدم محمد البرماوي مفتش مباحث فايد، والنقباء أحمد ممتاز ومحمود عبد اللطيف وعلي طه وزياد إسماعيل وأحمد حفني معاوني مباحث مركز فايد.

وتوصلت تحريات الضباط الي تحديد هوية المتهمين، وكذلك أماكن تخزين الحشيش في الظهير الصحراوي لمدينة فايد إلى طريق الإسماعيلية السويس الصحراوي وبعض المزارع.

ضبط 50 طرية حشيش وهيدرو

ونجحت حملة مكبرة برئاسة النقيب أحمد ممتاز في القبض على المتهم الأول وبحوزته كمية كبيرة من الحشيش، تجاوزت 50 طربة من المخدر، وكذلك ضبط مخزن آخر لمخدر الهيدرو ضُبط بداخله على 3 لفافات كبيرة الحجم وزنت حوالي 15 كيلو جراما مجهزة للبيع، إضافة إلى سلاح ناري خرطوش وكمية من الطلقات والذخيرة.

ضبط 400 فرش حشيش

واستهدفت مأمورية مكبرة أخرى برئاسة النقيب أحمد ممتاز والنقيب زياد إسماعيل مخزن آخر في دائرة المركز، وضُبط بداخله 400 فرش حشيش، وهي من أكبر الكميات التي تم ضبطها في المركز خلال الفترة الماضية.

وتحفظت الشرطة علي المتهمين والمضبوطات، وبعرضهما على النيابة العامة أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.