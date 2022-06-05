وزير الري يشارك افتراضيا في اجتماع «لجنة قادة ائتلاف المياه والمناخ»

شارك الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري افتراضياً في اجتماع لجنة قادة ائتلاف المياه والمناخ والمنعقد ضمن فعاليات مؤتمر «دوشانبي» للمياه الذي تستضيفه دولة طاجيكستان حالياً.

وفي كلمته، توجه «عبدالعاطي» بالشكر لدولة طاجيكستان على استضافة اجتماع لجنة قادة ائتلاف المياه والمناخ وتنظيم مؤتمر دوشانبي للمياه، مشيراً إلى الاهتمام الكبير الذي توليه مصر للائتلاف الدولي للمياه والمناخ، والعمل على حشد الدعم الدولي للائتلاف في كل المؤتمرات الدولية مثل المنتدى العالمي التاسع للمياه والذي عُقد بالسنغال في شهر مارس الماضي، وأسبوع المناخ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي عُقد بالإمارات في شهر مارس الماضي، وأسبوع القاهرة الخامس للمياه والمزمع عقده في شهر أكتوبر المقبل، ومؤتمر المناخ (COP27) الذي تستضيفه مصر في شهر نوفمبر المقبل.

«عبد العاطي»: حريصون على حشد الدعم الدولي للائتلاف ودعم توصياته

وأوضح أنَّ مصر تدعم كل المخرجات الصادرة عن اجتماعات الائتلاف السابقة من خلال تبني خطة العمل التي تمّ وضعها في الاجتماع الأخير للائتلاف في شهر مارس الماضي، والعمل على توفير الدعم اللازم لتطوير وتطبيق أنظمة الإنذار المبكر في مجال المياه والمناخ على المستوى الإقليمي لزيادة جاهزية جميع الدول بالمنطقة للتعامل مع الظواهر المتطرفة كالسيول والجفاف، وبما يوفر الحماية للمواطنين من مخاطر التغيرات المناخية.

العمل على توفير الدعم لتطوير أنظمة الإنذار المبكر على المستوى الإقليمي

وأشار إلى أنَّ قضية التغيرات المناخية تُعد من أهم القضايا التي يواجهها العالم في الوقت الحالي، نظراً للآثار الواضحة والمتزايدة للتغيرات المناخية على الموارد المائية والإنتاج الغذائي حول العالم والتسبب في ارتفاع منسوب سطح البحر، الأمر الذي يستلزم تكثيف الجهود الوطنية بكافة الدول في مجال التكيف مع التغيرات المناخية، وتوفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروعات التي تُسهم في تحقيق هذا الهدف، فضلاً عن اتخاذ الإجراءات اللازمة للتقليل من الانبعاثات للتخفيف من التغيرات المناخية، مع ضرورة تحويل التعهدات الدولية في مجال التكيف مع التغيرات المناخية إلى إجراءات ومشروعات يتمّ تنفيذها على الأرض على نطاق واسع وفي أسرع وقت.

وأشار إلى أنَّ مصر قد نفذت العديد من المشروعات في هذا المجال مثل مشروعات الحماية من أخطار السيول التي تهدف لحماية المواطنين والمنشآت من الآثار التدميرية للسيول، ومشروعات حماية الشواطئ التي تهدف للتكيف مع ظاهرة ارتفاع منسوب سطح البحر والناتجة عن ذوبان الجليد في العديد من مناطق العالم.