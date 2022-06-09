مدير مشروع «روضة السيدة 2»: جار العمل في مرحلة الأساسات والخرسانات

كشف المهندس بدر الدين محمد عبد الفتاح، مدير مشروع «روضة السيدة»، بحي السيدة زينب، أنه يتم العمل خلال هذه الفترة، فى المرحلة الثانية من مشروع «روضة السيدة»، على مساحة 10 أفدنة.

«روضة السيدة 2» تضم 9 عمارات بإجمالي 578 وحدة

وأشار مدير مشروع «روضة السيدة»، خلال حديثه لـ«الوطن»، إلى أن المرحلة الثانية من مشروع «روضة السيدة»، تضم 9 عمارات، بإجمالي 578 وحدة، منهم 6 وحدات إدارية، ومبنيين خدميين، ومبنى حضانة، ومنطقة ملاعب.

وأوضح «بدر الدين»، أن «روضة السيدة 2»، كانت عبارة عن منطقة عشوائية، تم إزالة المنازل داخلها، وإزالة الردم، ويجري العمل حاليا فى مرحلة الأساسات، على أحدث نطام ومقاوم للزلازل.

كما أشار مدير تنفيذ مشروع «روضة السيدة 2»، إلى أن المشروع بمرحلتيه، يعد «كومباوند» متكامل، به وحدات سكنية، تجارية، إدارية، بجانب موقعه المتميز، بالقرب من محطة مترو السيدة زينب، ومستشفى أطفال مصر.

وأضاف مدير تنفيذ المشروع، أن مشروع «روضة السيدة 1»، تم تنفيذه على أحدث التصميمات، ذات الطابع المعماري الإسلامي، لتتناسب مع طبيعة المنطقة الإسلامية، وقربها من مسجد السيدة زينب.

تم تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع «روضة السيدة» بالكود المصري

كل عمارة بها وحدات تجارية بالدور الأرضي وتتكون العمارة داخل مشروع «روضة السيدة 1»، من أرضي و5 أدوار متكررة، بإجمالي 16 عمارة سكنية، وكل عمارة بها وحدات تجارية بالدور الأرضي، وفقا لـ«بدر الدين».

وأوضح «بدر الدين»، أنه تم تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع «روضة السيدة»، بمواصفات الصناعة والكود المصري، والأساسات على خوازيق، وأساسات مقاومة للزلازل.

وأضاف مدير تنفيذ مشروع المرحلة الثانية من «روضة السيدة»، أن هذه المرحلة سيتم تصميم العمارات داخلها بأحدث التصميمات، مع مراعاة الطراز المعماري الإسلامى، ليتناسب مع طبيعة المنطقة.