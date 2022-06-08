مدير مشروع «روضة السيدة»: جار العمل بالمرحلة الثانية بإجمالى 578 وحدة

كشف المهندس بدر الدين محمد عبد الفتاح، مدير مشروع «روضة السيدة»، بحى السيدة زينب، أن بداية مشروع تطوير منطقة تل العقارب، كانت فى عام 2016، إذ جاءت تكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن تطوير المناطق العشوائية، وتوفير حياة كريمة للمواطنين، من خلال توفير سكن أمن لهم، وتم تسليمه لسكان المنطقة عام 2018.

المنطقة كانت عبارة عن تبة بارتفاع 11 مترا

أشار مدير مشروع «روضة السيدة»، خلال حديثه لـ«الوطن»، إلى أن المنطقة كانت عبارة عن تبة بارتفاع 11 مترا، وفى بداية المشروع، تم إزالة البيوت العشوائية والردم بكميات كبيرة.

وأوضح "بدر الدين"، أنه تم تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع "روضة السيدة"، بمواصفات الصناعة والكود المصري، والأساسات على خوازيق، وأساسات مقاومة للزلازل.

وأضاف مدير تنفيذ المشروع، أن مشروع «روضة السيدة 1»، تم تنفيذه على أحدث التصميمات، ذات الطابع المعماري الإسلامي، لتتناسب مع طبيعة المنطقة الإسلامية، وقربها من مسجد السيدة زينب.

كل عمارة بها وحدات تجارية بالدور الأرضي

وتتكون العمارة داخل مشروع «روضة السيدة 1»، من أرضي و5 أدوار متكررة، بإجمالى 16 عمارة سكنية، وكل عمارة بها وحدات تجارية بالدور الأرضي، وفقا لـ«بدر الدين».

أما عن المرحلة الثانية من مشروع «روضة السيدة»، أوضح مدير تنفيذ المشروع، أن «روضة السيدة 2»، كانت عبارة عن منطقة عشوائية، تم إزالة المنازل داخلها، وإزالة الردم، ويجري العمل حاليا فى مرحلة الأساسات، على أحدث نطام ومقاوم للزلازل.

ونوه مدير تنفيذ المشروع، بأن المرحلة الثانية من «روضة السيدة»، ضمن مشروعات تطوير المناطق العشوائية، تضم نحو9 عمارات، بإجمالي 578 وحدة، منهم 6 وحدات إدارية، ومبنين خدميين، ومبنى حضانة، ومنطقة ملاعب.

كما أشار «بدر الدين»، إلى أن المشروع بمرحلتيه، يعد كومباوند متكامل، به وحدات سكنية، تجارية، إدارية، بجانب موقعه المتميز، بالقرب من محطة مترو السيدة زينب، ومستشفى أطفال مصر.