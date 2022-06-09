تل العقارب سابقا.. تفاصيل مشروع «روضة السيدة 1 و2» (فيديو)

«تل العقارب» منطقة عانت كثيرا من الإهمال والنسيان، ضمت داخلها عدد كبير من العشش والمنازل الآيلة للسقوط، أعلى تبة بارتفاع 11 متر تقريبا، حتى عام 2016، كتب لها تاريخ ميلاد جديد، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن تطوير المناطق العشوائية.

من «عشش» إلى كومباوند متكامل

تحولت المنطقة إلى كومباوند متكامل، يضم عدد كبير من الوحدات السكنية، والتجارية، والخدمية، وهو مشروع «روضة السيدة»، بمرحلتيه 1 و2؛ إذ جرى الإنتهاء من الأولى وتسكينها، ويجري العمل خلال هذه الفترة بالأخرى في حي السيدة زينب.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، تفاصيل مشروع «روضة السيدة 1 و2»، وفقا لتصريحات المهندس بدر الدين محمد عبدالفتاح، مدير المشروع، التابع لجهاز تعمير القاهرة الكبري.

تفاصيل مشروع «روضة السيدة 1 و2»

1- ينفذ داخل حي السيدة زينب بالقاهرة.

2- يتكون المشروع من مرحلتين.

3- جرى الانتهاء من المرحلة الأولى من المشروع، وتسكين سكان المنطقة داخله عقب التطوير.

4- تضم المرحلة الأولى 16 عمارة سكنية.

5- جرى تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع بمواصفات الصناعة والكود المصري، والأساسات على خوازيق، وأخرى مقاومة للزلازل.

6- جرى تنفيذ عمارات مشروع «روضة السيدة 1»، على الطابع المعماري الإسلامي، لتتناسب مع طبيعة المنطقة الإسلامية، وقربها من مسجد السيدة زينب.

7- تتكون العمارة داخل مشروع «روضة السيدة 1»، من أرضي و5 أدوار.

8- مشروع «روضة السيدة 2» كان عبارة عن منطقة عشوائية، جرى إزالة المنازل داخلها، وكذلك الردم.

9- يجرى العمل حاليا فى مرحلة الأساسات، على أحدث نظام مقاوم للزلازل.

10- المرحلة الثانية من «روضة السيدة» تضم نحو 9 عمارات، بإجمالي 578 وحدة.

11- يضم مشروع «روضة السيدة 2» 6 وحدات إدارية، ومبنين خدميين، وآخر حضانة، ومنطقة ملاعب.