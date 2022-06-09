«التعليم» تحدد موعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2022

قال مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه سيتم إعلان نتيجة الدور الأول للدبلومات الفنية 2022، الدور الأول لجميع التخصصات «زراعي، صناعي، تجاري، فندقي» بنظاميها الخمس والثلاث سنوات، أول أسبوع في يوليو.

أعمال التصحيح في امتحانات الدبلومات الفنية تتم بدقة

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن أعمال التصحيح في امتحانات الدبلومات الفنية تتم بدقة داخل الكنترولات على مستوى الجمهورية.

وقال المصدر، إنه بعد الانتهاء من التصحيح ورصد الدرجات والمراجعة، سيتم حصر الطلاب الأوائل في كل التخصصات «الزراعية، الصناعية، الفندقية، التجارية» بنظامي الثلاث والخمس سنوات، استعدادا لاعتماده من قبل الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم.

إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2021 الدور الأول على موقع الوزارة

وأشار المصدر، إلى أنه سيتم إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2021 الدور الأول لجميع التخصصات «زراعي، صناعي، تجاري، فندقي» لنظامي الخمس والثلاث سنوات، على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.