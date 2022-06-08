عاجل.. شروط وإجراءات تأجيل امتحان الدور الأول للثانوية العامة بالدرجة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، شروط وإجراءات تأجيل امتحان الدور الأول للثانوية العامة إلى امتحان الدور الثاني بالدرجة الفعلية، التي من المقرر أن تبدأ 20 يونيو، وفقا للجدول المعلن من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وقالت وزارة التربية والتعليم، في خطاب مرسل للمديريات التعليمية، أنه في حالة حدوث عذر مرضي للطالب بمنعه عن أداء الامتحان في الدور الأول، وحتى يمكنه أداء الامتحان في الدور الثاني، يتم العرض على اللجنة الطبية العامة بالمديرية فور حدوث العذر المرضي، والتي تعرضه على الإدارة المركزية للجان الطبية التابعة للمديرية.

شروط وإجراءات التأجيل

أضافت التربية والتعليم، أنه يجر تقديم المستندات إلى الوزارة، في موعد أقصاه أسبوع من تاريخ الغياب للتعليم الثانوي بالوزارة «ولا تقبل طلبات بالوزارة من أولياء الأمور على أن يكون التقدم بالمستندات للإدارة التعليمية التابع لها الطالب»، التي تعرضه على إدارة شئون الطلبة بالإدارة العامة للتعليم الثانوي بالوزارة، ولا تقبل طلبات بالوزارة من أولياء الأمور، على أن يكون تقديم المستندات إلى الوزارة في موعد أقصاه أسبوعين من تاريخ الغياب.

المستندات المطلوبة

وأوضحت الوزارة، أن المستندات «خطاب من الادارة التعليمية التابع لها الطالب موجه للإدارة العامة للتعليم الثانوي بالوزارة + المادة واليوم مختوم بختم رئيس اللجنة، موافق الادارة المركزية للجان الطبية علي تأجيل الامتحان للدور الثاني لظروفك المرضية + صورة من رقم الجلوس + بيان غياب للطالب من رئيس اللجنة أو لجنة النظام والمراقية التابع له الطالب موضح به المادة واليوم مخترم بختم رئيس اللجنة».

وتقرير مـن طبيب ورئيس اللجنة بحالة الطالب المرضية بالاضافة إلى افادة معتمدة من لجنة النظام والمراقبة تشمل محضر إثبات حالة، يثبت فيه ما حدث للطالب أثناء أداء الامتحان.