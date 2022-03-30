عاجل.. رفض دعوى ابنة رشوان توفيق بقضية فيلا السادس من أكتوبر
كتب:
منتصر سليمان
12:53 م | الأربعاء 30 مارس 2022
رشوان توفيق
قضت محكمة جنوب القاهرة، برفض دعوى ابنة الفنان الكبير رشوان توفيق، في قضية فيلا السادس من أكتوبر، ضد والدها، التي طالبت فيها ببطلان عقد بيع فيلا في مدينة 6 أكتوبر لابنته الثانية «هبة».
كانت آية رشوان توفيق، قد أقامت دعوى قضائية ثالثة ضد والدها، تطالب فيها ببطلان عقد بيعه فيلا في مدينة 6 أكتوبر بقيمة 5 ملايين جنيه لابنته الثانية الإعلامية هبة رشوان توفيق، بدعوى استغلاله التوكيل العام الصادر منها لوالدها دون علمها، على حد قولها.