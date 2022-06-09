فحص 5 آلاف شخص في 6 قوافل طبية ضمن «حياة كريمة» بسوهاج

أعلنت الدكتورة كريمة حامد، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، تقديم الخدمات الطبية العلاجية المجانية والكشف على 4908 مواطنين بعدد من قرى مراكز المحافظة، وهى قرى (الناقلة - الكوامل قبلي - نزلة عمارة - نزلة القاضي - الحرجة بالقرعان - الخنانسة غرب)، من خلال 6 قوافل طبية مجانية استهدفت القرى الأكثر احتياجاً لتلك الخدمات خلال شهر مايو 2022.

تخصصات طبية

من جانبها، أشارت الدكتورة سحر عواجة، مدير إدارة القوافل الطبية بسوهاج، أن القوافل الطبية تضم كل التخصصات من (الباطنة - الأطفال - أنف وأذن - عظام - جراحة - الرمد - الأسنان - القلب - الجلدية - نساء وولادة - تنظيم الأسرة)، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، إضافى إلى صيدلية تتوافر بها كل الأدوية.

مبادرة «حياة كريمة»

وأشارت «عواجة» إلى تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات الحكومية بمحافظة سوهاج، لافتة إلى أن جميع الخدمات المقدمة بتلك القوافل مجاناً.

وتأتي هذه القوافل الطبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية «حياه كريمة»، والتي تهدف إلى التخفيف عن كاهل المواطن الأكثر احتياجاً ورفع مستوى المعيشة بالريف في مختلف محافظات الجمهورية.