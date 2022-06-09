مصدر: إنشاء مدارس فنية خاصة بالشراكة بين «التعليم» ومستثمرين

كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لأول مرة سيتم إنشاء مدارس فنية خاصة بالشراكة بين الوزارة وبين القطاع الخاص، من خلال مستثمرين لهم خبرة في مجال التعليم ولديهم استثمارات في تخصصات بعينها، بحيث تخدم هذه المدارس الاستثمار وتوفر أيد عاملة مدربة ومحترفة، لافتا إلى أن هذه المدارس ستكون في العديد من المحافظات.

مصروفات المدارس تناسب البسطاء والطبقة المتوسطة

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن المدارس الخاصة الفنية لن تكون مصروفاتها الدراسية مرتفعة كما هو الحال في المدارس الخاصة في التعليم العام، بل ستكون بسيطة وتستهدف أبناء البسطاء ومتوسطي الدخل وليس المقتدرين ماديا فقط، وسيتم تحديد المصروفات بالتشاور مع القطاع الخاص المشارك بكل مدرسة.

مدارس التكنولوجيا التطبيقية في مصر

يذكر أن السنوات الأخيرة شهدت إنشاء عدد من المدارس التكنولوجية التطبقية، ومنها:

- مدرسة «العربي» للتكنولوجيا التطبيقية.

- مدرسة الإمام محمد متولي الشعراوي للتكنولوجيا التطبيقية.

- مدرسة التكنولوجيا التطبيقية للميكاترونيات.

- مدرسة الإنتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية بحلوان.

- مدرسة الإنتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية بالسلام.

.مدرسة الشهيد النقيب أحمد تعلب الفندقية للتكنولوجيا التطبيقية.

.- مدرسة «أي- تك» للتكنولوجيا التطبيقية.

- مدرسة «إلكترومصر» للتكنولوجيا التطبيقية.

- مدرسة «آل السويدي» للتكنولوجيا التطبيقية.

.- مدرسة «الصالحية» الزراعية للتكنولوجيا التطبيقية - محافظة الشرقية.

- مدرسة «إيجيبت جولد» للتكنولوجيا التطبيقية - محافظة القليوبية.

- مدرسة «بي تك» للتكنولوجيا التطبيقية - محافظة القاهرة.

- مدرسة «وي» للتكنولوجيا التطبيقية - محافظة القاهرة.

- مدرسة «HST» للتكنولوجيا التطبيقية - محافظة القاهرة.

- مدرسة «ريادة» للتكنولوجيا التطبيقية - محافظة بورسعيد.

- مدرسة الفنون للتكنولوجيا التطبيقية - محافظة الجيزة.

مدرسة مجموعة «فولكس فاجن» للتكنولوجيا التطبيقية - محافظة القاهرة.

- مدرسة «غبور 1» للتكنولوجيا التطبيقية - محافظة القاهرة.

- مدرسة «غبور 2» للتكنولوجيا التطبيقية - محافظة الجيزة.

- مدرسة «GIT» للتكنولوجيا التطبيقية - محافظة الإسكندرية.-

مدرسة «ظهر» للتكنولوجيا التطبيقية - محافظة بورسعيد.

- مدرسة وي للتكنولوجيا التطبيقية - محافظة الجيزة.

- مدرسة «وي» للتكنولوجيا التطبيقية - محافظة الإسكندرية.

- مدرسة وي للتكنولوجيا التطبيقية - محافظة الدقهلية.

- مدرسة وي للتكنولوجيا التطبيقية - محافظة السويس.

- مدرسة وي للتكنولوجيا التطبيقية - محافظة المنيا.

- مدرسة MCV للتكنولوجيا التطبيقية - محافظة الشرقية.

- مدرسة مدحت السويدي للتكنولوجيا التطبيقية - محافظة الشرقية.

- مدرسة فريش الدولية للتكنولوجيا 29التطبيقية - مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.

- مدرسة أحمد ضيف الله الدولية - محافظة أسيوط.

- مدرسة فتح الله الدولية للتكنولوجيا التطبيقية - محافظة الإسكندرية.

- مدرسة مصر للتأمين الدولية للتكنولوجيا التطبيقية.

- مدرسة السويدي الدولية للتكنولوجيا التطبيقية.

- مدرسة أفروإيجبت الدولية للتكنولوجيا التطبيقية.

- مدرسة عمار للتكنولوجيا التطبيقية - محافظة الجيزة.

- مدرسة الهيئة العربية للتصنيع للتكنولوجيا التطبيقية - محافظة القاهرة.

- مدرسة محمود العناني للتكنولوجيا التطبيقية.

- مدرسة نهر الخير للتكنولوجيا التطبيقية - محافظة المنيا.