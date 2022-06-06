حالة الطقس غدًا الثلاثاء 7-6-2022 على مصر.. وموعد انتهاء الموجة الحارة

كشفت الأرصاد الجوية استمرار الأجواء شديدة الحرارة غدًا الثلاثاء الموافق 7 يونيو، وذلك في محافظات القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري، وصولاً إلى شمال وجنوب الصعيد.

وأضافت الأرصاد الجوية، فى بيان صادر عنها منذ قليل، أن معظم أنحاء البلاد تشهد ارتفاعًا مستمرًا في درجات الحرارة، وعن حالة الطقس غدًا الثلاثاء الموافق 7 يونيو، يسود طقس حار خلال ساعات النهار على كل من شمال وجنوب الوجه البحري، ومحافظات القاهرة الكبرى، والسواحل الشمالية الشرقية والسواحل الغربية ووسط سيناء.

الأرصاد: استمرار الموجة الجارة حتى منتصف الأسبوع المقبل

كما يسود طقس شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، مشيرة إلى أن هذه الموجة شديدة الحرارة مستمرة حتى منتصف الأسبوع المقبل، ومن المتوقع أن تتجاوز درجات الحرارة الـ43 درجة على جنوب البلاد، وتسجل 38 درجة على محافظات القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري.

وأكدت الأرصاد عودة الشبورة المائية في الصباح الباكر بالطرق المؤدية إلى مدن القناة والقاهرة الكبرى ومحافظات شمال الصعيد والسواحل الشمالية الغربية، مع وجود نشاط للرياح الشمالية الغربية على القاهرة الكبرى ومناطق متقطعة من جنوب سيناء، ومحافظات الوجه البحري.

وأشارت الأرصاد إلى أن الطقس سيكون غائمًا جزئيًا على السواحل الشمالية الشرقية والسواحل الغربية ووسط سيناء، فيما يسود طقس مشمس طوال ساعات النهار، على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري، وشمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، وسلاسل جبال البحر الأحمر.

درجات الحرارة الثلاثاء 7 يونيو 2022

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 23.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 22.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 26.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 26.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 23.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 26.