«الأرصاد»: السبت المقبل ذروة الارتفاع في درجات الحرارة

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه سيكون هناك انخفاض في درجات الحرارة يتراوح ما بين 4 لـ6 درجات مئوية الأحد المقبل، مشيرا إلى أن درجات الحرارة تكون أفضل خلال ساعات الليل.

توقعات بوصول درجات الحرارة غدا لـ38

وأضاف «شاهين»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء DMC»، مع الإعلامي رامي رضوان، على فضائية «DMC»، أن هناك ارتفاعا في درجات الحرارة اليوم، مع زيادة فترات سطوع الشمس وخلو سماء الجمهورية من السحب بشكل ملحوظ، متابعا: «درجة الحرارة في القاهرة سجلت 36 درجة، ومتوقع تصل لـ38 درجة غدا».

بدء الموجة الحارة

واستطرد: «اليوم بدأت الموجة الحارة التي قامت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بالتنويه عنها من قبل، وتكون ذروة الارتفاع يوم السبت المقبل، فيما تخف وطأة درجات الحرارة يوم الجمعة المقبل لتصل إلى 36 درجة».

وأوضح أنه نتيجة الرياح الجنوبية الغريبة التي تشهدها أغلب محافظات الجمهورية ننصح المواطنين بعدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة خلال فترات طويلة، ويجب ارتداء غطاء واقي للرأس وزيادة معدلات شرب المياه خلال تلك الفترة، متابعا: «إحنا خرجنا من فصل الشتاء والربيع مكناش بنشرب فيهم مياه بشكل كبير، ولكن ومع فصل الصيف لازم ناخد ثقافة زجاجة المياه».