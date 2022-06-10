رئيس التحرير

محمود مسلم

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 10-6-2022 في محافظات مصر

كتب:

سمر ايهاب
01:48 ص | الجمعة 10 يونيو 2022
مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاة

تقدم الهيئة المصرية للمساحة مواقيت الصلاة في المحافظات المختلفة اليوم الجمعة الموافق 10 يونيو، حيث يهتم عدد كبير من المواطنين بمعرفة مواقيت الصلاة المختلفة لأدء الفروض في أوقاتها المحددة.

وتستعرض «الوطن» مواقيت الصلاة اليوم الجمعة الموافق 10 يونيو وذلك على النحو التالي: 

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

- موعد أذان الفجر: الساعة 3:08 صباحا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:54 صباحا.

- موعد أذان العصر: الساعة 3:30 مساءً.

- موعد أذان المغرب: الساعة 6.56 مساءً.

- موعد أذان العشاء: الساعة 8:29 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

- موعد أذان الفجر: الساعة 3:08 صباحا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 12:00 صباحًا.

- موعد أذان العصر: الساعة 3:38 مساءً.

- أذان المغرب: الساعة 7:04 مساءً.

- أذان العشاء: الساعة 8:39 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الجيزة

- موعد أذان الفجر: الساعة 3:08 صباحا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:54 صباحًا.

- موعد أذان العصر: الساعة 3:30 مساءً.

- أذان المغرب: الساعة 6:56 مساءً.

- أذان العشاء: الساعة 8:29 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الغربية

- موعد أذان الفجر: الساعة 03:05 صباحا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:55 صباحا.

- موعد أذان العصر: الساعة 3:33 مساءً.

- موعد أذان المغرب: الساعة 6:59 مساءً.

- موعد أذان العشاء: الساعة 8:33 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الشرقية

- موعد أذان الفجر: الساعة 03:03 صباحا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:52 صباحا.

- موعد أذان العصر: الساعة 3:30 مساءً.

- موعد أذان المغرب: الساعة 6:56 مساءً.

- موعد أذان العشاء: الساعة 8:30 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة المنوفية

- موعد أذان الفجر: الساعة 03:06 صباحا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:55 صباحا.

- موعد أذان العصر: الساعة 3:33 مساءً.

- موعد أذان المغرب: الساعة 6:58 مساءً.

- موعد أذان العشاء: الساعة 8:32 مساءً.

اقرأ المزيد:

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 8-6-2022 في محافظات مصر

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 8-6-2022 في محافظات مصر

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 7-6-2022 في محافظات مصر

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 6-6-2022 في محافظات مصر
بقلم سمر ايهاب