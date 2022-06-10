مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 10-6-2022 في محافظات مصر

تقدم الهيئة المصرية للمساحة مواقيت الصلاة في المحافظات المختلفة اليوم الجمعة الموافق 10 يونيو، حيث يهتم عدد كبير من المواطنين بمعرفة مواقيت الصلاة المختلفة لأدء الفروض في أوقاتها المحددة.

وتستعرض «الوطن» مواقيت الصلاة اليوم الجمعة الموافق 10 يونيو وذلك على النحو التالي:

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

- موعد أذان الفجر: الساعة 3:08 صباحا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:54 صباحا.

- موعد أذان العصر: الساعة 3:30 مساءً.

- موعد أذان المغرب: الساعة 6.56 مساءً.

- موعد أذان العشاء: الساعة 8:29 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

- موعد أذان الفجر: الساعة 3:08 صباحا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 12:00 صباحًا.

- موعد أذان العصر: الساعة 3:38 مساءً.

- أذان المغرب: الساعة 7:04 مساءً.

- أذان العشاء: الساعة 8:39 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الجيزة

- موعد أذان الفجر: الساعة 3:08 صباحا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:54 صباحًا.

- موعد أذان العصر: الساعة 3:30 مساءً.

- أذان المغرب: الساعة 6:56 مساءً.

- أذان العشاء: الساعة 8:29 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الغربية

- موعد أذان الفجر: الساعة 03:05 صباحا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:55 صباحا.

- موعد أذان العصر: الساعة 3:33 مساءً.

- موعد أذان المغرب: الساعة 6:59 مساءً.

- موعد أذان العشاء: الساعة 8:33 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الشرقية

- موعد أذان الفجر: الساعة 03:03 صباحا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:52 صباحا.

- موعد أذان العصر: الساعة 3:30 مساءً.

- موعد أذان المغرب: الساعة 6:56 مساءً.

- موعد أذان العشاء: الساعة 8:30 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة المنوفية

- موعد أذان الفجر: الساعة 03:06 صباحا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:55 صباحا.

- موعد أذان العصر: الساعة 3:33 مساءً.

- موعد أذان المغرب: الساعة 6:58 مساءً.

- موعد أذان العشاء: الساعة 8:32 مساءً.