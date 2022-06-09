تعيين 14 شابا وتفتيش 128 منشأة في شمال سيناء

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أنّ مديرية القوى العاملة بمحافظة شمال سيناء، عيّنت 14 شابا من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة «كعب العمل» المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، ضمن 87 شابا مسجلين من راغبي العمل.

استخراج 15 شهادة قياس مستوى المهارة

وتلقى وزير القوى العاملة، تقريرا بذلك من محمد سالم عبد المالك، مدير المديرية، عن إنجازات المديرية عن شهر مايو الماضي، أشار فيه إلى استخراج 15 شهادة قياس مستوى المهارة، و15 رخصة مزاولة الحرفة من خلال المكاتب التابعة لها في المحافظة.

تفتيش 128 منشأة

وأوضح مدير المديرية، أنّه في مجال التفتيش العمالي، انتهت المديرية من التفتيش على 128 منشأة، وشنّ حملة تفتيش شامل، أما عن السلامة والصحة المهنية، فانتهت من التفتيش على 4 منشآت يعمل بها 1204 عمال.

كما تابعت المديرية، الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة لنحو 4 منشآت، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أي فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية، فضلا عن مكاتب التفتيش العمالي.