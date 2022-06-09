أول إصدارات العملة في احتفالية البنك الأهلي رقم 124 بذكرى تأسيسه

يعرض البنك الأهلي المصري إصداراته الأولى من البنكنوت والنماذج بعرضه المتحفي الكائن بالمقر الرئيسي للبنك، وذلك تمهيدا للافتتاح الرسمي في 21 يونيو 2022، تزامنا مع مرور 124 عاما على تأسيسه.

«عكاشة» يتوجه بالشكر لمحافظ البنك المركزي المصري لدعم مقتنيات البنك الأهلي

توجه هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، بالشكر والتقدير إلى محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، لدعمه مقتنيات «الأهلي»، بعدد من أوارق البنكنوت التي أصدرها البنك قبل انفصال مهام «المركزي» عن «الأهلي» لضمها للعرض المتحفي.

وأشار «عكاشة»، إلى أنَّ العرض يتضمن وثائق مهمة من واقع أرشيف وسجلات البنك الأهلي خلال مسيرته التي تمتد منذ 25 يونيو 1898 حتى الآن، والذي يمثل جزء هام من التاريخ المصري.

وتابع رئيس البنك الأهلي: «تؤرخ تلك الوثائق لدور البنك في دعم وخدمة الاقتصاد القومي، وتعد مرجعًا لدراسة مسيرة التنمية الاقتصادية والمجتمعية للبنك الأهلي المصري والاقتصاد القومي من خلال مراحل التحول المختلفة التي شهدتها مصر في العصر الحديث والمعاصر».

كما أكد «عكاشة»، أنَّ العرض المتحفي يأتي في إطار مشروع «إحياء تراث البنك الأهلي المصري»، ضمن استراتيجية البنك لدعم وبناء الفرد والمجتمع في كافة المجالات، من خلال نشر العلم والتطور المعرفي والحث على البحث والدراسة.

إسناد إصدار البنكنوت والرقابة على النقد للبنك الأهلي حتى عام 1960

أضاف رئيس البنك الأهلي، أنَّ مجموعة المقتنيات المعروضة تتضمن أوراق النقد المصري، من ضمنها فئة الخمسين قرشًا والتي أصدرها البنك الأهلي المصري في 1/1/1899، وتلاها إصدار فئتي جنيه واحد وخمسة جنيهات في 5/1/1899 و10/1/1899 على التوالي، مشيرا إلى أن أوراق النقد لم تكن متداولة في البلاد حتى تأسيس البنك الأهلي المصري والذي تم منحه مهام إصدار البنكنوت وبعض مهام البنك المركزي المتمثلة في الرقابة على النقد منذ تأسيس البنك وحتى عام 1960.

أكد «عكاشة»، أنَّه من واقع سجلات ومحاضر مجلس إدارة البنك لعام 1898 و1899، فإنَّه بعد مداولات مجلس الإدارة في 31 أغسطس 1898 حول إصدار الأوراق النقدية، وافق المجلس على مقترح المحافظ السير «الوين بالمر»، أول محافظ للبنك الأهلي المصري، بطرح الفئات التالية على الحكومة المصرية:

- ورقة نقدية من فئة واحد جنيه مصري.

- ورقة نقدية من فئة 5 جنيهات مصري.

- ورقة نقدية من فئة 10 جنيهات مصري.

- ورقة نقدية فئة 50 جنيها مصري.

- ورقة نقدية فئة 100 جنيه مصري.

وفي جلسة مجلس إدارة البنك الأهلي المصري المنعقدة يوم 9 سبتمبر 1898 بمكتب «كونستتين ميشيل سلفاجو»، وشركاؤه بالإسكندرية، أوصى المحافظ سير الوين بالمر بإصدار فئة خمسين قرشًا وذلك لخدمة سكان الريف، بهدف استبدالها محل النقود الفضية الثقيلة والمكلفة، وطبقت هذه التجربة بنجاح في لندن.

وبعد مناقشات، قرر المجلس أن يقترح على الحكومة المصرية إصدار ورقة نقدية فئة 50 قرشًا، وتم اقتراح أن يكون إصدار ومبادلة تلك الأوراق النقدية إلزاميا من خلال المقر الرئيسي للبنك بالقاهرة وهو الاقتراح الذي وافق عليه المجلس من أجل راحة العملاء، وقام البنك بإصدارها ومبادلتها من خلال مختلف صرفات البنك في الأوقات التي يتمكن فيها من ذلك.

في 26 أكتوبر 1898، قام محافظ البنك الأهلي المصري بإبلاغ المجلس بأنه أصدر أوامر نهائية بطباعة البنكنوت، وفي جلسة 30 مارس 1899 عرض المحافظ الخطاب الوارد من وزارة المالية بتاريخ 26 مارس 1899 بشأن موافقة الوزارة على شروط التعامل بالبنكنوت والخطوات التنفيذية الملازمة له.

مجموعة قيمة من البنكنوت للبنك الأهلي بالعرض المتحفي

يجدر الإشارة إلى أنَّ العرض المتحفي للبنك الأهلي المصري، سيضم مجموعة قيّمة من نماذج البنكنوت التي أصدرت في الفترة من 1899 إلى 1960 وكذلك وثائق هامة تؤرخ تاريخ البنك العريق وأيضًا المجموعة الفنية من لوحات ونحت لرواد الفن التشكيلي في مصر التي اقتناها البنك منذ الستينيات، وسيتاح إمكانية البحث عن طريق برامج وشاشات مخصصة لذلك أثناء زيارة العرض المتحفي، كما سيعرض أيضا فيلم تسجيلي يسرد تاريخ البنك الممتد.