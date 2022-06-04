البنك الأهلي المصري يعلن سعر الفائدة الجديد على حساب توفير المستقبل

بعد إعلان لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، رفع سعر الفائدة 2% على الإيداع والاقتراض في جميع البنوك الحكومية والخاصة، أعلن البنك الأهلي المصري تفاصيل حساب توفير المستقبل، والذي يخص الفئات العمرية من سن 16 عاما إلى 50 عاما.

أسعار الفائدة على حساب توفير المستقبل

وقال البنك الأهلي، في بيانه، إن الحد الأدنى لفتح الحساب توفير المستقبل 500 بينما جنيه الحد الأدنى لاحتساب العائد يجب ففتح الحساب من 3001 جنيه.

وأوضح البنك الأهلي المصري، أن حساب سعر الفائدة على حساب توفير المستقبل الشهري يصل إلى 4.75%، بينما حساب توفير المستقبل والذي يتم صرفه كل 3 أشهر الربع سنوي يصل إلى 4.80%، وسعر الفائدة التي تصرف نصف سنويا يصل إلى 4.85%، وسعر الفائدة بالبنك الأهلي على حساب توفير المستقبل السنوي يصل إلى 5%.

المستندات والأوراق المطلوبة لفتح حساب توفير المستقبل

صورة من بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر.

وأوضح البنك الأهلي المصري أنه بمجرد فتح حساب توفير المستقبل بالبنك الأهلي المصري يتم تأمين مجاني على الحياة للعميل، ويستحق التامين اعتبارا من الشهر التالي لتاريخ فتح الحساب على أقل رصيد دائن بالحساب خلال الشهر، بحد أدنى مبلغ 5000 جنيه، وبحد أقصى للتأمين مبلغ 100 ألف جنيه، ويتم دفع مبلغ التأمين وفقا أقل رصيد دائن للشهر السابق لتاريخ الوفاة.

- يتم إصدار محفظة فون كاش معفاة من مصاريف الإصدار- مصاريف سنوية لمدة سنة من تاريخ الاشتراك بالمحفظة.

- لا يتم استخدامه كحساب تعليه للشهادات أوالودائع.

- يتم احتساب العائد شهريا على أقل رصيد دائن خلال الشهر والذي يزيد على 3000 جنيه ويتم تعليه العائد المحتسب على رصيد الحساب، وفقًا دورية صرفه.

مميزات فتح حساب توفير المستقبل

مصاريف فتح الحساب مجانا.

كشف الحساب الربع سنوي والمصاريف الإدارية مجانا.

مصاريف اصدار بطاقة الخصم المباشر مجانا.

الخدمات المصرفية عبرالإنترنت.