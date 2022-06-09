الإذاعة الجزائرية: تجميد عمليات التجارة والخدمات من وإلى إسبانيا

أفاد موقع قناة العربية في نبأ عاجل منذ قليل، نقلاً عن الإذاعة الجزائرية، أن الجزائر جمدت عمليات التجارة الخارجية للمنتجات والخدمات من وإلى إسبانيا.

وكانت الرئاسة الجزائرية أعلنت أمس تعليق معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون مع إسبانيا، حسب ما جاء في تصريح لرئاسة الجمهورية.

وقالت وكالة الأنباء الجزائرية إن قرار الجزائر جاء بعد الموقف الذي أعلنته السلطات الإسبانية من قضية الصحراء، مضيفا أن ذلك يتنافى مع التزاماتها القانونية والأخلاقية والسياسية.

وأضافت الوكالة الجزائرية أن السلطات الإسبانية نشرت حملة لتبرير موقفها تجاه الصحراء الغربية، والذي يتنافى مع التزاماتها القانونية والأخلاقية والسياسية كقوة مديرة للإقليم، لافتة إلى أنه مازال يقع على عاتقها استكمال تصفية الاستعمار بالصحراء الغربية، بحسب ما جاء في بيان رئاسة الجمهورية أمس.