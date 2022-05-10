روسيا تبحث مع الجزائر التعاون في المجال العسكري وتقدر موقفها من أوكرانيا

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إنه ناقش مع نظيره الجزائري رمطان لعمامرة، في الجزائر العاصمة، اليوم الثلاثاء، التعاون في المجال العسكري، مشيرا إلى تقديره لما وصفه بالثقة الجزائرية في التعاون في هذا المجال.

لافروف يؤكد تقديره لموقف الجزائر المتزن من أزمة أوكرانيا

وأعرب «لافروف» خلال مؤتمر صحفي، عن تقدير بلاده لما وصفه بموقف الجزائر المتزن حيال أزمة أوكرنيا، قائلا إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دعا نظيره الجزائري عبد المجيد تبون لزيارة موسكو، حسبما نقلت شبكة روسيا اليوم الإخبارية.

وأشار إلى أنه ناقش مع نظيره الجزائرى ملفات دولية ومزيدا من التنسيق بين روسيا والجزائر في المحافل الدولية وإطار «أوبك بلس» والدول المصدرة للغاز، كما ناقشا آخر التطورات في العملية العسكرية الروسية مع الأشقاء الجزائريين، موضحا أنه يثمن الموقف الجزائري والعربي المتزن والموضوعي حيال التطورات في أوكرانيا.

وزير الخارجية الروسي: سنمنع إقامة عالم أحادي القطب

وقال وزير الخارجية الروسي، في مؤتمره الصحفي، سنعمل بدأب لمنع إقامة عالم أحادي القطب وهدم الأسس التي قامت عليها منظمة الأمم المتحدة، معتبرا أن الاتحاد الأوروبي لم تعد لديه سياسة خارجية مستقلة وهو متضامن تماما مع سياسة الولايات المتحدة، حسب قوله، معتبرا موقف رئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل بشأن تجميد الأصول الروسية بمثابة «سرقة».

وعن العلاقات الروسية الجزائرية، قال لافروف إن حجم التبادل بين البلدين وصل لـ3 مليارات دولار، ولدينا آفاق اوسع من ذلك وخصوصا مع اهتمام كبير من الشركات الروسية، مشيرا إلى أنه من المقرر عقد اجتماع للجنة الحكومية المشتركة لروسيا والجزائر حول التعاون الاقتصادي في الجزائر في غضون أشهر قليل، منوها بأن بلاده مستعدة لتقديم المزيد من المنح للطلاب الجزائريين.