رئيس «العربية للتصنيع» يتفقد جناح الهيئة بمعرض «صحة أفريقيا»

أكد الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أهمية المشاركة في المعرض الطبي الأفريقي الأول «صحة أفريقيا»، الذي انطلق في الفترة من 5 إلى 7 يونيو الحالي، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوطيد العلاقات المصرية الأفريقية في المجالات كافة.

تعميق التصنيع المحلي

وأوضح التراس، أنّ الشركة العربية الأفريقية للصناعات الطبية والشركة العربية البريطانية للصناعات الديناميكية التابعين للهيئة العربية للتصنيع، تشاركان بقوة في المعرض لإبراز القدرات التصنيعية لتعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا، وفقا لمعايير الجودة العالمية في هذا المجال الصناعي المهم، حيث يتم عرض أجهزة التنفس الصناعي ومساعدات التنفس والمفاصل الصناعية والشرائح والمسامير الطبية والخيوط الجراحية وأجهزة التطبيب عن بعد.

توطين التكنولوجيا في الصناعات الطبية

وأضاف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أنّه جرى وضع خطة طموحة لتوطين التكنولوجيا في مختلف الصناعات الطبية، لتلبية احتياجات السوق المحلي، والتصدير مستقبلا للمنطقة الأفريقية والعربية.