ضبط أدوية ومكملات غذائية مجهولة المصدر داخل مخزن في الشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على فايزة عبد الرحمن، وكيل وزارة التموين، بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك والجهات المعنية، بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على مخازن الأدوية والصيدليات والأنشطة التجارية المتنوعة، للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية، والتصدي بكل حزم لظاهرة الغش التجاري، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

منتجات أدوية ومكملات غذائية مجهولة المصدر

وشنت إدارة تموين مشتول السوق، بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين، حملة تفتيشية ورقابية فور ورود معلومات تفيد بقيام المسؤولين عن مخزن للأدوية بقرية الصحافة بمركز مشتول السوق بإعادة تدوير منتجات أدوية ومكملات غذائية مجهولة المصدر، وتم التحفظ على كميات كبيرة من منتجات شركة منتجة للمكملات الغذائية وفيتامينات مثل الحديد والكالسيوم وفيتامينات حمل، وجميعها منتهية الصلاحية.

التحفظ على مواد خام بدون بيانات

كما تم التحفظ على تينر وبيروسول وقطن لإزالة تواريخ الصلاحية، وماكينة إلكترونية لطبع تواريخ صلاحية سارية، لإعادة تدوير فيتامينات ومكملات غذائية منتهية الصلاحية مرة أخرى، كما تم التحفظ على مواد خام غير مدون عليها أي بيانات وغير معلومة المصدر، وماكينة كبس وتعبئة وكمية كبيرة جداً من فوارغ معدة للتعبأة، وأكياس فارغة خاصة بمكملات غذائية وأكياس تغليف خارجي للعبوات وبرطمانات وكراتين فوارغ، وتم تحرير محاضر للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.