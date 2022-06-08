محافظ الشرقية يتابع الاستعدادات النهائية لمعرض «أيادي مصر»

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن المحافظة استعدت لاستقبال ضيوف معرض «أيادى مصر»، الذي تنظمة إدارة السياحة بديوان عام المحافظة، تحت رعاية اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور خالد العناني، وزير السياحة والأثار، وذلك بمنطقة «تل بسطا» الأثرية، بالتعاون مع أصحاب الحرف اليدوية، من 8 محافظات مختلفة، تشمل شمال سيناء وكفر الشيخ والغربية والبحيرة والقاهرة والمنيا وأسيوط، إضافة إلى الشرقية، وهي المحافظات التي شهدت مسار العائلة المقدسة، وذلك لعرض وتسويق منتجاتها اليدوية والمصنعة بأياد مصرية، ويُقام المعرض خلال الفترة من 11 إلى 16 يونيو الجاري.

ورش حرفية يومية بالتعاون مع فناني «أيادي مصر»

في سياق متصل، أشار محافظ الشرقية إلى أن هناك عدة فاعليات ستقام يومياً على هامش المعرض، حيث ستُقام ورش حرفية صباحية يومية مجانية، بالتعاون مع فناني أيادي مصر، للتدريب على أعمال البردى والخزف والفخار والباترون والكروشية والإكسسوار والريزن وصناعة الأباجورات، بالإضافة إلى تنظيم أمسيات فنية تُقام على المسرح الروماني بالمنطقة الأثرية، بالتعاون مع فرع ثقافة الشرقية ومديرية الشباب والرياضة ومكتبة مصر العامة ونقابة المهن الموسيقية.

استغلال كافة الإمكانيات لنجاح معرض «أيادي مصر»

وأوضح سعد الفرماوي، سكرتير عام محافظة الشرقية، أنه تم استغلال كافة الإمكانيات المتاحة لنجاح معرض «أيادي مصر»، ليخرج بصورة مشرفة تليق بمحافظة الشرقية، ولإظهار المنطقة الأثرية في تل بسطا بالشكل اللائق، حيث تم تكليف إدارة السياحة بالمحافظة بعمل البنرات الخاصة بالمعرض في الميادين الرئيسية، وتجهيز الأماكن اللازمة لعرض المنتجات، وتوفير المولدات الكهربائية واستقبال العارضين، وتجهيز أماكن إقامتهم، وتوفير أتوبيسات لنقل العارضين والجمهور للمنطقة الأثرية بتل بسطا.

كما انتهت رئاسة مركز الزقازيق ورئاسة أحياء أول وثاني الزقازيق من أعمال النظافة بمداخل المدينة، وإزالة تراكمات القمامة والسفوحة من على جانبي الطرق، وإعادة طلاء الأرصفة، وإعادة تخطيط مداخل المحافظة، وتهذيب الأشجار، ومراجعة أعمدة الإنارة، والتنسيق مع الإدارة العامة للمرور لتنظيم حركة السيارات وعبور المواطنين، لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لشوارع المحافظة، لاستقبال العارضين وضيوف المعرض.