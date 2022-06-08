حملات مكثفة لمكافحة الحشرات الطائرة في مدن وقرى الشرقية

وجه الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف حملات النظافة ورفع تراكمات القمامة أولاً بأول، ورش الشوارع ضد الحشرات الطائرة، وذلك بالتنسيق مع وحده ناقلات الأمراض، وإدارة شئون البيئة، ومديرية الصحة، باستخدام سيارات تحمل جهاز «التيفا»، لمكافحة انتشار البعوض والناموس والحشرات الطائرة، حرصاً على سلامة المواطنين.

رش الحشرات الطائرة بنطاق المدن والوحدات المحلية

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، قامت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم بمتابعة أعمال رش الحشرات الطائرة بنطاق المدينة والوحدات المحلية، وتشمل «جميزة بني عمرو، وقرموط صهبرة، وصفط زريق، وصافور»، بالتنسيق مع إدارة شئون البيئة برئاسة المركز ووحدة ناقلات الأمراض، وتم رش الشوارع، إضافة إلى مصرف «السحايرة»، وترعة «الكفراوي»، بدائرة مركز ديرب نجم.

كما تم رش الذباب والحشرات الزاحفة والبعوض في مناطق «عزبة عمران» والمستشفى والمستوصف والإدارة الصحية، فيما قامت الوحدة المحلية بقرية «جميزة بني عمرو» بتنفيذ حملة لرش الناموس بقرية «الصويني»، وعزبة «يعبيس»، وتم رش كافة الشوارع، وأمام المنازل المطلة على الأراضي الزراعية والترع والمصارف.

استخدام جهاز الضباب الحراري بالتنسيق مع المجتمع المدني

وفي الوحدة المحلية في «قرموط صهبرة»، بمركز ديرب نجم، تم الرش باستخدام جهاز الضباب الحراري، بالتنسيق مع المجتمع المدني، حيث تم رش قرية «شبرا صورة» بأكملها، كما توجه لقرية «قرموط صهبرة»، وتم رش جميع الشوارع والمداخل، للقضاء على الحشرات الطائرة، وفي الوحدة المحلية بقرية «صفط زريق»، تم رش شوارع القرية بالكامل، بالتعاون مع أهالي القرية، وكذلك تم رش شوارع القرى التابعة للوحدة المحلية بقرية «صافور»، خاصةً مداخل القرى، وأمام المنازل والمساجد والمصالح الحكومية.

رش قرى مركز بلبيس باستخدام جهاز الضباب الحراري

وفي نطاق مركز بلبيس، قامت رئاسة المركز والمدينة، بالتنسيق مع وحدة مكافحة ناقلات الأمراض، بتنفيذ حملات مكثفة لرش البعوض والناموس بجهاز الضباب الحراري، حيث قامت الوحدة خلال حملتها الصباحيه برش المنطقه خلف الساحة، وحي النادي، ورش أرض «عزيز صفوت»، وعزبة «عيسى»، كما قامت الوحدة المحلية بقرية «البلاشون» برش وتطهير القرية والقرى التابعة للوحدة المحلية، وكذلك قامت الوحدة المحلية بقرية «العدلية» برش القرى التابعة لها.

خطة للترصد الحشري لنواقل الأمراض بمركز فاقوس

كما قامت رئاسة مركز ومدينة فاقوس، بالتعاون مع الإدارة الصحية، وقسم مكافحة ناقلات الأمراض بالإدارة، بوضع خطة للترصد الحشري لنواقل الأمراض، والتي يتم تنفيذها لمواجهة التغيرات المناخية، للقضاء على الحشرات، حفاظاً على صحة المواطنين، وحمايتهم من الإصابة بالأمراض الفيروسية المعدية، وذلك باستخدام جهاز الضباب الحراري، في عدد من شوارع المدينة، بالإضافة إلى متابعة استكمال أعمال تطهير مصرف «بحر البقر»، بزمام مركز فاقوس.

كما قامت رئاسة مدينة القرين بتكثيف أعمال النظافة ورش المبيدات الحشرية بجميع شوارع المدينة الرئيسية والفرعية داخل أحياء القرين، بواسطة العاملين بقسم مكافحة ناقلات الأمراض بمركز الأمراض المتوطنه بالقرين.