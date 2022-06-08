«زراعة الشرقية» تنظم ندوات إرشادية لمزارعي القطن بقريتي النخاس وميت سهيل

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية تسعى لتذليل كافة العقبات التي تواجه المزارعين من خلال توفير التقاوي والبذور الجيدة ذات الإنتاجية العالية وتوفير الأسمدة، بالإضافة إلى تنظيم الندوات الإرشادية واستخدام طرق الزراعة الحديثة لترشيد استخدام المياه، بما يسهم في زيادة إنتاجية الفدان وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاستيراد وزيادة الدخل القومي.

ندوتان عن زراعة محصول القطن

ومن جانبه، أشار المهندس محمد خليفة، وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، إلى قيام إدارة الإرشاد الزراعي بالمديرية، بتنفيذ ندوتين إرشاديتين عن زراعة محصول القطن صنف (جيزة 94) لمزارعي قرية النخاس التابعة لرئاسة مركز ومدينة الزقازيق، ومزارعي قرية ميت سهيل التابعة لرئاسة مركز ومدينة منيا القمح، وذلك بأحد الحقول الإرشادية المزروعة بمحصول القطن.

التوصيات والمعاملات الزراعية عند زراعة القطن

جاء ذلك بحضور الدكتور مصطفى عرابي والدكتور حسن أمين والدكتور محمد عبد السلام من معهد بحوث القطن، والمهندس محمود الشناف أخصائي القطن بالمحافظة، ومهندسو الإرشاد بإدارتي الزقازيق ومنيا القمح الزراعيتين، وعدد من المزارعين، لافتا إلى أنه تم استعراض أهم التوصيات والمعاملات الزراعية عند زراعة القطن واستعراض أصناف القطن الجديدة عالية الإنتاجية ومبكرة النضج وموفرة للمياه، وتم فتح باب المناقشة والرد على أسئلة واستفسارات الحاضرين.

وأشاد المزارعون ومهندسو الإرشاد بدور مديرية الزراعة في تنظيم الندوات الإرشادية وورش التدريب، لتوعيتهم بكيفية استخدام أحدث الأساليب العلمية في الزراعة وتحقيق أعلى انتاجية للمحاصيل الزراعية.