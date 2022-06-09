حوادث سوهاج في 24 ساعة.. مصرع طفل وانتشال جثة فتاة غارقة والسيطرة على حريق

شهدت محافظة سوهاج خلال الـ24 ساعة الماضية، عدة حوادث متفرقة، ما بين سقوط طفل 4 سنوات من شرفة منزله أثناء لهوهه بها ووفاته، ونشوب حريق في أرض فضاء بدائرة قسم ثان سوهاج، نتيجة ماس كهربائي، واحتراق كمية من الأخشاب المتهالكة، وكذلك العثور على جثة إحدى الطفلتين الغارقتين في نهر النيل بمركز أخميم.

نشوب حريق في أخشاب متهالكة

بدأت الواقعة الأولى بنشوب حريق في بعض الأخشاب القديمة المتهالكة بقطعة أرض فضاء بدائرة قسم ثان سوهاج، حيث اشتعلت النيران في بعض الأخشاب المتهالكة بقطعة أرض فضاء ملك المدعو «علي س ع»، 66 عاما، وتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده دون حدوث إصابات.

وأفاد مالك الأرض بمضمون ما تقدم، وأرجع سبب الحريق لحدوث ماس كهربائي نتيجة سقوط شجرة نخيل بجانب الطريق على سلك عمود كهرباء بالشارع، مؤكدا احتراق بعض الأخشاب القديمة المتهالكة، ونفى الشبهة الجنائية.

مصرع طفل سقط من الطابق الثاني أثناء اللعب

ووفي واقعة أخرى، استقبل مستشفى سوهاج الجامعي الطفل «نصحي ت»، 4 أعوام، ويقيم دائرة قسم جرجا «جثة هامدة»، وأفاد والده «توفيق م ر»، 45 عاما، يعمل استورجي، بأنه أثناء قيام نجله باللهو في شرفة منزله بالطابق الثاني اختل توازنه وسقط أرضا، مما نتج عنه وفاته ونفى الشبهة الجنائية.

العثور على جثة طفلة غارقة والبحث عن الأخرى

وفي الواقعة الثالثة، انتشلت فرق الإنقاذ النهري بمحافظة سوهاج، جثة إحدى الطفلتين الغارقتين بمركز أخميم بمحافظة سوهاج، حيث لقيت فتاتان «أبناء عمومة» مصرعهما غرقا أمس، في نهر النيل بنجع الكمايلة التابع لقرية الكولة بمركز أخميم، أثناء اللعب في النهر أمام منزلهما وجرفهما التيار بعيدا، ليتم استخراج جثة إحداهما ومازال البحث جاريا عن الأخرى.