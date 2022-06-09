تنسيق ثانوي خدمات 2022 في سوهاج.. توقعات بانخفاضه عن «العام»

عقب إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية في معظم المحافظات، اتجهت أنظار الطلاب وأولياء الأمور نحو تنسيق ما بعد الإعدادية، لاستكمال الدراسة في الثانوية العامة والثانوية الفنية «الزراعية والصناعية والتجارية والفندقية» وغيرها، وكذلك مدارس التمريض أيضا، كما بدأ عدد كبير منهم في البحث عن تنسيق ثانوي خدمات 2022، بالإضافة لبعض المدارس الأخرى التي تتبع التوزيع الجغرافي في مدينة أو محافظة دون غيرها، مثل مدرسة العربي أو مدارس شركة المياه.

تنسيق ثانوي خدمات 2022 في سوهاج

وقد أعلن اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، تنسيق الثانوية العامة 2022، ليبدأ من 235 درجة كحد أدنى للطلاب الدارسين للغة الإنجليزية في الشهادة الإعدادية، بينما يبلغ 220 درجة كحد أدنى للطلاب الدارسين للغة الفرنسية بالشهادة الإعدادية، وسيتم الإعلان عن تنسيق الثانوي الفني 2022 وتنسيق ثانوي خدمات 2022 خلال الفترة المقبلة، بينما سيتم إعلان تنسيق مدارس التمريض في أول يوليو المقبل.

وكان محافظ سوهاج قد اعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 71% لـ90 ألف طالب وطالبة تقدموا لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة سوهاج.

الحد الأدنى المتوقع لتنسيق ثانوي خدمات 2022

ومن المتوقع أن ينخفض الحد الأدنى لتنسيق ثانوي خدمات 2022 عن الحد الأدنى للقبول بالمرحلة الثانوية العامة، والذي بلغ 235 درجة، وذلك عقب احتساب نسب الطلاب الناجحين بالشهادة الإعدادية والمتقدمين للمرحلة الثانوية بمختلف تخصصاتها بمحافظة سوهاج.