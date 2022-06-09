مطروح تستعد لامتحانات الثانوية العامة.. زائرة صحية وسيارات إسعاف

بدأت مديرية التربية والتعليم بمطروح تجهيز اللجان استعداد لامتحانات الثانوية العامة، والتي تبدأ 20 يونيو الجاري.

واجتمع عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندس طارق زكي رئيس الشركة، وذلك لاستعراض آخر الاستعدادات قبل انطلاق امتحانات الثانوية والدعم اللوجيستي الذي تقدمه الشركة لمديرية التعليم بمطروح، من خلال متابعة استمرارية وتوفير التيار الكهربائي، وعدم انقطاعها بلجان امتحانات الشهادة الثانوية العامة، ومقار الاستراحات الحكومية بكل مدن ومراكز المحافظة.

ووجه رئيس قطاع كهرباء مرسي مطروح، اليوم الخميس، بتقديم كل أوجه الدعم واستعداد الشركة لتوافر الكهرباء بكل اللجان والاستراحات على مستوى المحافظة، خلال الامتحانات وحتى انتهائها.

زائرة صحية بكل لجنة ثانوية عامة

وحول استعدادات امتحانات الثانوية العامة، التقي وكيل تعليم مطروح خلال زيارته فرع هيئة التأمين الصحي الدكتورة سارة عبدالفتاح مدير عام الفرع بمطروح، واستعرضا سبل تفعيل بروتوكول التعاون بين تعليم مطروح والقطاع الصحي بالمحافظة مناقشا إجراءات الحماية والأمان التي تضمن سلامة الطلاب وكافة المشاركين في العملية الامتحانية.

وأكدت مدير التأمين الصحي بمطروح لمدير تعليم مطروح ترحيبها الكامل بالتعاون مع المنظومة التعليمية، مع الالتزام بتوافر الزائرات الصحيات وتجهيز وتوفير الإسعافات الأولية في اللجان الامتحانية، بالتنسيق مع مديرية الشؤون الصحية، والتنسيق أيضاً مع هيئة الإسعاف بالتعامل الأمثل مع الحالات المرضية للطلاب أثناء أداء الامتحانات، وفق القواعد واللوائح الوزارية المنظمة لامتحان الشهادة الثانوية.

توفير المناخ الآمن بلجان الثانوية العامة

وأكد وكيل تعليم مطروح أن زيارته للجهات المعنية تأتي تنفيذا لتوجيهات محافظ مطروح خلال الاجتماع التنسيقي، والذي عُقد منذ أيام لاستعراض الاستعدادات النهائية لانطلاق الثانوية العامة، بما يضمن تهيئة المناخ الأمن المناسب لأداء الامتحانات حرصاً على سلامة وصحة الطلاب وجميع المشاركين في الامتحانات، مع تذليل أي عقبات بالتنسيق بين كل الاجهزة بالمحافظة والخروج بالعملية الامتحانية لبر الأمان.